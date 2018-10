Aleix Espargaró: "La Aprilia no es competitiva a día de hoy"

El catalán está viviendo una mala época en la escudería italiana. Aleix Espargaró tan solo ha logrado terminar en cinco de los diez Grandes Premios disputados hasta la fecha. Ademas, su mejor resultado es unanovena plaza en Le Mans como mejor resultado. Unos números que se difieren en gran medida de los conseguidos la temporada pasada donde su mejor posición había sido el sexto lugar alcanzado en su estreno en Qatar.

A pesar de no sumar más que 17 puntos en total, el piloto de Granollers sigue siendo la referencia de la marca de Noale, como demostró renovándole por dos temporadas más, y suma cinco puntos más que su compañero Redding, quien será reemplazado por Iannone.

La temporada parecía ser bastante prometedora para el box del '41' después de ver el trabajo que hizo Aprilia durante el invierno, trabajando en un nuevo motor y en la aerodinámica. Sin embargo, los resultados no se han podido ver en pista hasta hasta la fecha y la diferencia con el resto de rivales no ha hecho más que aumentar.

"Con la moto que tengo es lo máximo que puedo hacer", confesaba resignado Espargaró. "Lo estoy intentando todo, pero este año estamos muy lejos. Hemos perdido muchísima competitividad. No sé a qué más darle vuelta de la moto. En esta carrera hemos cambiado mi posición, las estriberas. Les digo siempre lo mismo a los ingenieros, que el problema es claro. No sé cómo vamos a hacer. No sé ir más rápido. Lo intento todo. Yo estoy en un buen momento. Pero la realidad es que la moto no es competitiva a día de hoy".

El piloto de Aprilia hizo un buen inicio de carrera en Austria, peleando en la zona puntos, pero cuando se destrozaron los neumáticos fue incapaz de mantener el ritmo. "He salido muy bien, pero es muy difícil porque perdemos mucho en aceleración. Tengo que abrir gas muy inclinado para no perder tanto y al acelerar a 50º destrozas el neumático. Ellos esperan más y aceleran cuando tiene la moto recta. En la primera parte de carrera estaba muy concentrado, pero cuando el neumático ha dicho basta, ha sido imposible. Pensaba que no podría acabar la carrera", explicó.

Aprilia tiene programado un test en Misano este fin de semana para intentar encontrar soluciones para esta segunda mitad de temporada. "Tenemos muchísimas cosas nuevas para probar y esperemos que mejoremos porque este año nos hace falta. Tenemos un chasis nuevo, un basculante, un motor bastante distinto que no sé si será mejor o peor. Están trabajando mucho para el año que viene con muchas novedades", zanjó.