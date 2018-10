Marc Márquez: "Llamé a Lorenzo para conocer su estado físico; cada uno tiene su visión de lo que pasó"

El mundial de motociclismo aterriza por primera vez en Buriram para disputar este fin de semana el Gran Premio de Tailandia, la nueva incorporación al calendario de este año y la primera parada de la gira asiática. Tras su sexta victoria del año en Aragón, Marc Márquez llega a la nueva cita para seguir ampliando la gran ventaja que mantiene con Andrea Dovizioso, con la intención de ser campeón en las próximas carreras.

Con 72 puntos más que el italiano, al de Honda tan sólo le hace falta aumentar cuatro puntos más su distancia con el de Ducati para tener su primera posibilidad de corona en Japón, un lugar donde ya se proclamó campeón en dos ocasiones: 2014 tras un dominio inigualable en la categoría y 2016, donde las caídas de Lorenzo y Rossi le dieron su quinto título mundialista. El test realizado en el trazado tailandés a principios de año, donde realizó un simulacro de carrera, pone a Márquez entre los favoritos para la victoria este domingo.

“Creo que ha cambiado mucho la película desde la pretemporada, nosotros, y sobre todo Ducati está a otro nivel. Yamaha no lo sé tanto, pero nuestra moto es diferente a todos los niveles, incluso el motor. El test queda lejos pero tenemos buen recuerdo y espero empezar con esas sensaciones”, comentó el de Cervera, quien aseguró mantener las mismas estrategias de cara a los entrenamientos previos a la carrera.

Márquez, durante el GP Aragón / Lucas ADSC

“A ver, afronto el gran premio igual que todos, con la mentalidad de trabajar para ganar el domingo, luego veremos si podemos o no. En Aragón me encontré cómodo y lo hice, en otras no puedo. Durante la carrera es cuando vemos si toca sumar puntos o si toca ir a ganar”, explicó.

A pesar de haber pasado ya dos semanas, la polémica por el incidente con Jorge Lorenzo en Aragón seguía estando presente. El mallorquín presentó a Márquez como culpable de su caída en la primera curva de Motorland, nada más empezar la prueba y dejándole con una fracturas en dos dedos del pie. El de Cervera le llamó dos días después para conocer cómo se encontraba, aunque insiste en que cree que no ha hecho nada malo.

Márquez, en Motorland (Aragón)/ Foto: Lucas ADSC

“Son puntos de vista diferentes. Le llamé más que nada para saber su estado físico, porque siempre te interesas por los rivales y, sobre todo, por el futuro compañero de equipo. A partir de ahí cada uno tiene su visión de los que pasó, yo creo que no hice nada mal, nada del otro mundo que no pase en las carreras. Así que pasé página, hice un test muy bueno el martes (en Aragón), ahora estamos en Tailandia y no quiero perder más el tiempo hablando de todo esto”, zanjó el líder del mundial sobre el asunto.

Dejando atrás la polémica, Honda se quedó el pasado lunes en Motorland para disputar un test en el que estuvieron trabajando de cara a la próxima temporada: “Sí, todo el día estuvimos trabajando con la moto del año que viene, hice algo, muy poquito, con la de este año, pero básicamente la de 2019”, declaró.