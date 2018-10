Marc Márquez: "Dovizioso tiene el mejor ritmo, pero no estamos lejos"

Este sábado, Marc Márquez se vio obligado a pasar por segunda vez esta temporada por la Q1 tras un fallo al final de la FP3, que le llevó a acabar en el suelo, fuera del Top10 y sin tiempo para poder coger la otra moto. A pesar de ello, el de Honda ha hecho historia. Además de conseguir la primera pole position en Buriram, el nuevo circuito en el calendario del mundial, lo ha hecho viniendo desde la Q1. Un hecho que nadie había conseguido antes. Incluso el de Cervera acabó la tanda con un mejor tiempo que el que le dio la primera posición de parrilla.

“Pasar por la Q1 fue un contratiempo inesperado, pero tuvimos un problema con la moto con la que salí a hacer el tiempo en el FP3. Eso me obligó a entrar a cambiar de moto con mucho tiempo de margen y, lógicamente, la segunda montura no estaba preparada. Es normal, tenía los otros neumáticos montados y sólo nos dio tiempo de cambiar el trasero, el delantero tenía mucho uso y me he caído”, explicó Márquez al final de la sesión cronometrada.

Márquez celebra la victoria en Aragón / Foto: Lucas ADSC

Pero aunque la estrategia no había salido como planeaban desde el box naranja, el líder del mundial tenía claro que podían optar a la pole: “Pero estábamos tranquilos porque teníamos un buen ritmo. Luego hemos visto que a una vuelta también estábamos bien. Aquí la carrera será larga”.

De cara a la carrera, Márquez podría conseguir su primera posibilidad de título en Japón. Su único objetivo será ampliar en cuatro puntos más la distancia que le separa de Andrea Dovizioso, piloto que todavía mantiene la posibilidades matemáticas de ser campeón, incluso 72 puntos por detrás de Marc. El de Honda buscará la victoria, pero sabe que no lo tendrá fácil: "Dovizioso es el que tiene mejor ritmo ahora mismo, pero no estamos lejos”.

“Creo que estamos bastante bien, hay que limar algunos puntos para mejorar, hay cuatro cosillas que no acaban de funcionar como me gustaría, pero mañana espero poder mejorar y dar un pequeño paso adelante”, zanjó el piloto del Repsol Honda Team.