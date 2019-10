Lorenzo: “He empezado a disfrutar encima de la moto, me quedo con esa sensación"

Con motivo del octavo episodio de ¡Cambia el Mapa!, el Podcast de MotoGP en español, Ernest Riveras e Izaskun Ruiz han llevado a debate uno de los temas que más ha estado en el punto de mira durante los últimos meses, el presente y futuro de Jorge Lorenzo. El mallorquín no destacó en lo que a resultados se refiere este domingo en Japón, lo que si es cierto es que consiguió quedar unos segundos más cerca de su compañero Marc Márquez a la línea de meta. El `99´, que no lo ha tenido nada fácil para adaptarse a la Honda, ha querido hacer una lectura positiva de la carrera del domingo y así lo demostró con sus declaraciones ante DAZN.

En primer lugar, Lorenzo habló sobre la carrera del domingo: “Ha sido una carrera difícil, sobre todo la primera parte. No me encontraba cómodo con el neumático medio de atrás, al principio no tenía demasiado agarre y he tenido que sobrevivir como he podido. En las frenadas, con el depósito lleno no podía parar la moto, a medida que se ha ido vaciando y el neumático se iba calentado, he podido mejorar las sensaciones y rodar un segundo más rápido”. Y añadió: “He ido muy lento al principio, pero mucho más rápido al final. Es por eso que la diferencia en las últimas 10 vueltas respecto a Márquez fue mas o menos de un segundo”.

A pesar de no conseguir terminar a menos de 30 segundos respecto al campeón del mundo, el balear confesó: “Estoy muy contento de como he pilotado las ultimas 10 vueltas, ahí es cuando he empezado a disfrutar encima de la moto, me quedo con esa sensación”. Con esto, el de Honda subrayó que se encuentra satisfecho y que se ha dado cuenta de que “trabajando y dejando pasar el tiempo hemos mejorado en varias áreas” Y añadió: “Si uno insiste y tiene paciencia algo se puede avanzar. Después de Assen ha sido mi mejor carrera con Honda”.

El piloto mallorquín también habló sobre el nuevo manillar que probó durante el `warm up´. “Hemos hecho cambios muy importantes de ergonomía. Estamos probando posiciones de manillares distintas. Hasta ahora solía ir con manillares altos como los de motocross, son más altos de los normal y me encontraba mejor. Con esta moto, el tener manillares altos hace que la aerodinámica mueva más la rueda delantera y por tanto pierdas más estabilidad en las curvas rápidas. Con este manillar, aunque te puedas cansar más, en las curvas funciona mejor y puedo ir más rápido”.

Por último, en lo que a Honda se refiere, Lorenzo quiso agradecer la paciencia de todos los directivos de la escudería del ala dorada. “Honda podría tener otro tipo de comportamientos porque mis resultados no son buenos. La realidad es que si hasta ahora no he podido hacerlo mejor no ha sido por falta de empeño. Comencé muy lesionado y de las motos que he pilotado, Honda es la que más se aleja de mie estilo. Se que honda esta trabajando para solucionar los problemas de entrada en curva”. Así, Lorenzo también destacó: “No se si es posible que Honda haga una moto que le vaya bien a Marc y otra que me vaya bien a mí, pero si en el futuro se mejora eso y hacemos una moto más completa, será bueno para todos. Todos los directivos de Honda han sido siempre muy comprensivos y pacientes conmigo, yo no puedo hacer otra cosa que agradecérselo”.

Ahora solo queda ver que pasa en Phillip Island. No es una de las mejores carreras en lo que a estilo se refiere para Lorenzo, Jorge solo ha ganado aquí dos carreras, la primera de ellas en 2007 y la segunda en 2013 de la mano de Yamaha. Además, el año pasado el balear no pudo correr aquí por culpa de la caída que sufrió en Tailandia. “Estoy impaciente por llegar a Phillip Island y ver que descubrimos en Japón. Tengo muchas ganas de volver a pilotar en la isla”, concluyó el de Honda.