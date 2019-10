Dovizioso: “Lo importante es poder salir el domingo lo más adelante posible”

Después de subir al podio en Motegi, Andrea Dovizioso llega a el Gran Premio de Australia pisando fuerte y así lo ha demostrado consiguiendo la segunda posición de los entrenamientos libres. A pesar de que el piloto italiano no empezó el FP1 de la mejor manera, en la FP2 consiguió remontar y lograr la segunda posición en la hora de cronos. No sabemos lo que sucederá este fin de semana, lo que si está claro es que el Phillip Island no es uno de los circuitos favoritos del de Ducati, un trazado donde solo ha ganado una vez con la 125 y donde solo ha conseguido un podio. ¿Cuáles son las primeras declaraciones del italiano después del primer día?

“La situación ha sido un poco extraña, el circuito del Gran Premio de Australia es una pista muy particular, de sesión a sesión puede cambiar el feeling. La situación depende de muchas cosas, el viento, del lado que viene…Mirando el ritmo de los demás pilotos tengo que reconocer que Viñales y Márquez tienen un poco más, pero tampoco mucho más, así que estamos en el mismo grupo que ellos”, declaró el de Ducati ante los medios al terminar la jornada.

En cuanto a la goma: “Nosotros hemos utilizado la goma media, puede que sea la peor, pero cuando al final me he montado en la blanda, igual que el resto, he sido capaz de hacer una buena vuelta”. Con motivo de que los pilotos han disfrutado de 20 minutos extra para probar los nuevos neumáticos de Michelin, el italiano ha subrayado: “No tienen mas agarre de entrada, pero si en general. Aun no se si puede ser una ventaja para Ducati, pero siempre es bueno probar otros neumáticos”.

Por último, el `04´ confesó sentirse satisfecho con el trabajo hecho, pero también ser consciente de que aún no hay nada decidido. “Estoy muy contento de estar delante, sobre todo en el top 10, pero si miramos el ritmo no somos segundos, así que todavía no estamos listos para jugárnosla con los de delante. Tenemos aún trabajo por hacer, pero no sé si será posible hacerlo mañana porque el riesgo de que llueva es muy grande. Lo importante es poder salir el domingo lo más adelante posible”. No lo tendrá nada fácil, ni por sus rivales ni por las condiciones meteorológicas, pero todo puede pasar en la Isla de Phillip. ¿Te lo vas a perder?