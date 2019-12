Johhan Zarco: "Ducati me transmitió confianza"

Tras la confirmación hace apenas tres días de que el francés ha firmado por una temporada más en MotoGP, el nuevo piloto del Reale Avintia ha expresado los objetivos y motivos de esta nueva alianza en una entrevista exclusiva para el portal web oficial de motogp.com

Lo primero que se le preguntó fue por el estado de su tobillo tras el accidente que tuvo en Valencia, cuando la moto del debutante Iker Lecuona le llevó por delante y tuvo que salir del circuito en camilla –“¡Está mejorando! Lleva 20 días sanando y puedo caminar sin cojear y andar en bicicleta ... Todavía no puedo correr, pero digamos que todo va en la dirección correcta", comentó Johan.

Sobre su reciente contrato con el Reale Avintia para 2020 y las declaraciones que sacó a la luz la revista francesa motojournal días antes del anuncio oficial aclaró; “En primer lugar, me gustaría decir que las noticias deberían haberse anunciado antes de que saliera la revista. De todos modos, estoy muy contento con la recepción de este anuncio”. Y es que desde que salió a la luz que se rompía su contrato con la escudería de KTM oficial, han sido muchas las especulaciones que situaban al francés en un asiento distinto cada vez que el campeonato avanzaba y se sucedían circunstancias tan determinantes como la retirada de Jorge Lorenzo. “Cuando decidí dejar el proyecto KTM en agosto, no tenía ningún Plan B. Luego me dejaron ir en beneficio de Kallio ... al final, me dejó un resultado positivo, ya que, en la estela, se me presentó la oportunidad de conducir la Honda. Pude ver que Jorge ya no estaba sincronizado, así que, aunque no sabía cuál sería su futuro, me dispuse a jugar esa carta. Por supuesto, cuando llamó a esa conferencia de prensa en Valencia para anunciar que se retiraba, pensé que podría irme bien. Pero durante el fin de semana, los vientos cambiaron y muchas cosas se pusieron patas arriba. Además, era un domingo extraño, porque ya sabía que tenía muy pocas posibilidades. Finalmente, Ducati me llamó el lunes diciendo "tenemos que hablar". Tuvimos varias reuniones durante las cuales me explicaron lo que me pondrían a disposición y pudieron convencerme. ¡Me dio un impulso de confianza! Me dijeron que el equipo de Avintia iba a cambiar completamente su estado. Y luego, por mi parte, iba a tener la oportunidad de intentar competir una vez más por el Top 7 o 10, quedarme con Ducati y merecer una moto aún mejor en un futuro cercano, con los podios como la guinda del pastel".

A cerca de los objetivos que se marca para esta nueva etapa, no bajan de, al menos, un top 7 o 10 en todas las carreras, ya que es consciente de que ha pasado por un año difícil y prefiere marcarse metas reales para después intentar apuntar por podios o victorias.

Por último, sobre como piensa que se adaptará a la Desmosedici 2019 respondió; “Sé que es una buena moto. Es precisamente esta estabilidad, tanto en el trabajo como en la técnica, lo que me permitirá concentrarme más en la conducción y encontrar los sentimientos de los mejores pilotos”. La GP19 será la cuarta moto que conduzca el galo en su recorrido por el mundial, después de haberse subido a los lomos de la Yamaha, una KTM y hasta de la indomable Honda. Aunque para ello tendrá que esperar a los próximos test que se celebrarán durante los días 7, 8 y 9 de febrero en Sepang.