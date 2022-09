KTM dispuesta a luchar por nuevas victorias

A tan sólo seis carreras para terminar el mundial el equipo de KTM lucha por posicionarse entre las primeras plazas carrera a carrera. Son el quinto equipo clasificado sin embargo su primer piloto en la clasificación del campeonato es Brad Binder que se encuentra séptimo detrás de Jack Miller quien será el futuro compañero de Binder para 2023.

En el gran premio de de San Marino y la Riviera de Rimini, las KTM se posicionaron en octava, decimoprimera, decimotercera y decimosexta posición. La escudería no consigue subir a podio desde el gran premio de Indonesia donde Oliveira consiguió la primera posición.

- Red Bull KTM Factory Racing

El equipo llega a Aragón, tras unos resultados satisfactorios en el test de Misano, aun así , el sudafricano Brad Binder asegura que queda mucho trabajo por hacer. “En Misano probé la moto del año que viene. Aún es un prototipo muy nuevo. La idea era que Dani se pasara el día dando vueltas con ella, para recabar toda la información posible. Yo hice dos salidas para ver que no había nada raro y que todo iba bien”, comentó Binder.

Aunque no ha subido al podio desde el gran premio de Qatar, Brad esta se mantiene entre las diez primeras posiciones en casi todos los grandes premios.

Por otra parte, su compañero de equipo Miguel Oliveira, ha dado la única victoria de la temporada al equipo en Indonesia. Oliveira llega a Aragón con el fin de conseguir un buen resultado que lo haga avanzar en la clasificación del mundial y recuperar las buenas sensaciones que tenía anteriormente. Su objetivo es conseguir más victorias con esta escuderia.

El portugués abandonará el equipo la próxima temporada rechazando la propuesta de KTM para irse al nuevo equipo GasGas y se marchara al Aprilia RNF. “Mi carrera con KTM no ha durado poco. Juntos hemos ganado 37 podios, 14 de los cuales son victorias. Por eso estoy muy orgulloso. Todavía faltan carreras para terminar la temporada y creo que el numero de victorias podría aumentar”, aseguraba Oliveira.

- Tech3 KTM Factory Racing

El Tech3 aterriza en Aragón con el objetivo claro, dar el cien por cien para terminar la temporada de la mejor forma posible.

Raúl Fernández se encuentra vigesimocuarto por detrás de su compañero de equipo Remy Gardner. El madrileño sigue luchando por congeniar con la moto del 2022 y conseguir puntos en la clasificación. “A falta de seis carreras, no puedo estar pensando en qué pasar el año que viene, sino que debo estar pensando en qué pasará la siguiente carrera. Por eso hay que seguir trabajando para conseguir mejores resultados” afirmaba Fernández.

Raúl dejará KTM a final de año para subirse a la Aprilia del RNF durante los próximos dos años.

Asimismo, el campeón de Moto2 de 2021, Remy Gardner se encuentra por delante de su compañero, en un año en el que no ha logrado mostrar su talento a pesar de dar su cien por cien carrera a carrera.

Aún así el piloto se ha quedado fuera de la escudería para 2023 cosa que le ha causado un disgusto grande. “Creo que no ha sido un desastre. Si miras los tiempos y lo cerca que he estado normalmente de los pilotos de fábrica, y es sólo mi primer año. Miguel está en su cuarto año en MotoGP. Sinceramente, creo que no está tan mal y he recibido vibraciones positivas de ellos, pero básicamente me dijeron que estoy fuera”, afirmaba Gardner.

Finalmente, el piloto deja el mundial de MotoGP y firma un contrato con el equipo Yamaha para Superbikes. Muy contento con su futuro no ha dudado en mostrar por redes su emoción. "Seguro que todos han visto la noticia, pero estoy centrado en acabar fuerte en Tech3 la temporada , aunque estoy encantado de que mi futuro esté ya arreglado", escribió.

Aunque se encuentran lejos de las primeras posiciones los cuatro pilotos de KTM llegan a Aragón con un claro objetivo, luchar vuelta a vuelta para conseguir llegar al podio.