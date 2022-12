La FIA quiere recortar las zonas de DRS para 2023

Con la nueva era de coches, el efecto suelo era una de las iniciativas para que los Grandes Premios fueran mucho más emocionantes y que todos los pilotos corrieran más juntos y aumentar los adelantamientos. Pero a medida que pasaban los Grandes Premios vieron que el DRS tenía más efecto por lo que adelantar en algunas carreras era demasiado fácil.

La FIA ha estado investigando los datos para poder acortar las distancias de las zonas de DRS para la siguiente temporada, Nikolas Tombazis, director técnico, dice que un adelantamiento tan sencillo a causa del DRS es tan malo para el deporte como que los coches más rápidos que van detrás no puedan pasar.

Nikolas habló para Motorsport cuando preguntaron si iban a modificar alguna cosa para 2023: "En algunas carreras, puede que tengamos que reducir las zonas de DRS. No queremos que los adelantamientos sean, como decimos, inevitables o realmente fáciles, tiene que ser una lucha".

"Si ocurre demasiado rápido, si ves que un monoplaza se acerca, pasa y desaparece, es peor que estar detrás y luchar, hay que encontrar el equilibrio adecuado", dijo Tombazis.

Ross Brawn, exdirector deportivo de Fórmula 1, dijo que los jefes no tenían que tener miedo a hacer que la regla del DRS fuese más estricta: "Lo único que sabemos es que a los aficionados, y lo sabemos porque no nos gusta, no les gusta el 've por la recta, activa el DRS, adelanta, ve rápido, abre hueco'".

"Creo que en un mundo ideal, el DRS se utiliza solo para llegar a la parte trasera de alguien, para que puedas tener un buen ataque. Pienso que no deberíamos tener miedo de reducir el DRS en lugares como Monza, porque parece un poco que te pones detrás de ellos, aprietas el botón, adelantas, es un poco previsible, ¿no?", afirmó Ross.

"No es muy importante, así que no deberíamos tener miedo a reducir su uso allí donde está claramente demostrado que es demasiado potente", señaló Ross Brawn sobre el DRS que se introdujo en la Fórmula 1 en el 2011.