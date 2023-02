Marc Márquez: "Ahora estoy bien, hace seis meses la retirada era una opción importante"

Marc Márquez ha sido el último invitado en visitar a Risto Mejide en su famoso ‘Viajando con Chester’, un programa de entrevistas en televisión. El pasado 7 de febrero el de Honda repasó, en una prolongada charla de casi una hora, los temas que le rodearon en los últimos años de su carrera deportiva.

Desde su lesión en el brazo derecho y las múltiples operaciones que esto le ha conllevado, hasta su vida sentimental, pasando por su relación con Valentino Rossi. Márquez tuvo tiempo de hablar de diversos temas con Risto Mejide.

Comenzando con su estado físico, Mejide le preguntaba al piloto cómo se encontraba actualmente tras pasar cuatro veces por el quirófano tras la dura caída que sufrió en Jerez en 2020.

“Ahora estoy bien. Me lo llegas a preguntar hace seis mesas y la retirada era una opción importante. Ahora ya bien, no hay dolor”, respondía Marc a la pregunta de Risto.

En 2021 “me salía llorar cuando ganaba, no me salía sonreír. Vienes de arrasar, de estar en la gloria, y ves el infierno. Venía de una carrera deportiva que parecía un superhéroe”, explicó Márquez sobre como se sentía en la temporada siguiente a su caída, en la que pese al delicado estado físico de su brazo, logró ganar tres victorias en Sachsenring, Texas y Misano.

“Ahora, ganar vuelve a ser fiesta. Lo superaré cuando esté luchando por victorias cada fin de semana. Estoy cerca, muy cerca, pero aún no”, comentó el #93.

Echando la vista unos años atrás, Márquez también repasó otras caídas y lesiones importantes durante su carrera deportiva. Por ejemplo entre 2018 y 2019 experimentó problemas en ambos hombres, así como la diploplía que también padeció estas dos últimas temporadas.

“Si me doy un golpe en la cabeza eso puede volver. Es una lesión que está ahí”, dijo Marc referente a la diplopía.

"Me tengo que arriesgar más si me dan una moto peor. Y más riesgo equivale a más caídas. La moto de ahora puede ganar carreras, pero no luchar por el mundial. Con 29 años se arriesga igual que con 20, pero sabes mejor cuándo arriesgar. En la última carrera en Valencia me apetecía arriesgar. Acepté el riesgo; o estoy en el podio o me caigo. No ver el riesgo puede ser una virtud o un defecto. Tengo que autoexigirme para ver el riesgo”, se explayó Márquez cuando Risto le preguntó el porqué de tantas caídas con la Honda.

Cambiando ahora de tema y poniendo la vista en un futuro, Marc Márquez reconoció que no se imagina su vida alejada de un circuito porque su gran pasión son las motos: "vivir me aburre. De momento, mi pasión y mi obsesión son las motos. Me engancha la felicidad de después de ganar, también porque tengo un grupo con quien celebrarlo”.

“Para vivir tengo, ya he ganado mucho, ¿Pero qué hago en mi vida? Te aburres”, añadió Marc.

En cuanto a su faceta más personal, su vida diaria y su vida sentimental, Márquez explicó que es “bastante cabezón” con sus rutinas de competición, algo que certificó su hermano Álex Márquez en una breve aparición. Asimismo, el de Cervera afirmó que “tengo 29 años y no estoy soltero por casualidad, cuando estoy en competición soy un poco insoportable en mis rutinas".

Por último, Risto Mejide también le preguntó a Márquez sobre su relación con Valentino Rossi, que se vio afectada tras el incidente que envolvió a ambos en el Gran Premio de Argentina de 2018. Aunque en el programa de Joaquín Sánchez (futbolista del Betis), Marc no veía posible una reconciliación con Valentino, y es que “no hay predisposición por ninguno de los dos”, parece también tener claro que “alguien calentó la cabeza de Rossi contra mí”.

De la misma forma, el catalán no olvida la famosa patada de Rossi en el Gran Premio de Malasia 2015. “No fue accidental, me tiró y perdió los papeles”, afirmó Marc Márquez.