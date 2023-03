Fabio Quartararo: "La gente critica muy fácil ahora mismo, pero te hace más fuerte"

El francés habla sobre sus inicios en los campeonatos profesionales. A la edad de 14 años se mudó a España para conseguir meterse de lleno en el motociclismo a nivel profesional, y conseguir su sueño: llegar a ser campeón de MotoGP. Participó en el FIM CEV Repsol (actual JuniorGP), y consiguió ser bicampeón. Fabio se encuentra muy agradecido por la oportunidad que le brindó su equipo, ya que, sin su ayuda, llegar al FIM CEV Repsol hubiera sido imposible, puesto que proviene de una familia muy humilde. Aunque todo tiene una doble cara y Fabio explica que no fue fácil: “Cuando creces, dices, echo de menos estos momentos cuando era un niño y estaba con mi padre (…). Fueron momentos difíciles”.

Pero el camino de Fabio Quartararo no siempre fue un jardín de rosas, también tuvo momentos en los que fue difícil destacar y conseguir que confiaran en él como piloto. Su paso por Moto2 fue bastante trabajoso y complicado, quizás se vio influido por su SpeedUp y por la grandísima dificultad y cambio que supone dicha categoría. Debemos recordar que el campeonato del mundo es un altavoz, de forma positiva y negativa, y los comentarios negativos nunca cesan. El diablo comenta: “La gente critica muy fácil ahora mismo, pero te hace más fuerte por que lo pasé muy mal. Pero de estas críticas se me han cargado las pilas. Todo el paddock, todo el mundo decía que no me merecía la moto de MotoGP”. Sin dudas, tras la primera temporada Fabio se encargó de hacer desvanecer de un plumazo todas esas dudas e incertidumbre de las personas.

Fabio Quartararo / Fuente: Racesport.nl

En cuanto al resultado de los test, y las sensaciones de su nueva moto, el dorsal 20 aclara: “En los tres últimos años ha sido una moto muy similar, para no decir idéntica. Y este año ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo la cosa y necesitamos tiempo”. Como balance, cree que cuenta con una mejor moto para competir la próxima temporada, pero que la puesta a punto que hagan debe ser mucho más rápida respecto a la del año pasado, ya que es totalmente diferente y novedosa.