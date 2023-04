Victoria de Tony Arbolino en Argentina

Argentina ha sido testigo de una carrera de Moto2 declarada bajo lluvia, por lo que se corrió dos tercios de la distancia de la carrera.

Comenzamos con la noticia de que Ai Ogura se retiraba de argentina para continuar con su recuperación, al parecer el dolor regresó y prefirió no arriesgarse de más. Al frente arrancaba Alonso López, seguido de Arón Canet y Somkiat Chantra en tercero.

López perdió el primer sitio en la primera vuelta, se posicionaba quinto con Canet por detrás. Al frente del pelotón se encontraba Jake Dixon.

En la vuelta 2 llegó una penalización de vuelta larga para Canet por un Jump Start. López no tardo en recuperarse y comenzó a luchar con Dixon por el liderato. Canet no se quedó atrás y después de cumplir su penalización empujo a tope y se encontraba quinto.

En la vuelta 6 la lucha por el Top 3 se fue consolidando: López, Arbolino y Dixon darían todo por la victoria. El novato Darryn Binder entró a la lucha por el cuarto lugar junto a Canet, al final no logró mantener y Sergio García lo adelanto.

Con 3 vueltas por delante Dixon se alejaba y ahora la batalla hasta el final era entre López y Arbolino.

Al final y con un tiempo final de 26min 26.606seg el italiano Tony Arbolino cruzó la meta por delante de Alonso López y Jake Dixon.

Con este resultado el 14 se coloca al frente del campeonato con 41 puntos.

Foto: MotoGP

Celebración al doble

Dixon comentó al final de la carrera que este resultado era especial pues además de celebrar su tercer lugar, celebrara también el nacimiento de su hija. Agradeció el apoyo de su equipo y de su familia por igual.

López por su parte comentó: "Ha sido difícil, he intentado gestionar. La segunda plaza me sabe a oro. Puedo luchar todas las carreras por estar al frente, lo he comprobado hoy".

Arbolino se mostraba más que contento con el resultado y de posicionarse como líder "Así es como se hace. Estoy super contento. El equipo me ha dado una moto fantástica, he tratado de dar todo y llevar la moto al límite. Ahora debemos centrarnos en la carrera siguiente", finalizó el italiano.

La siguiente carrera se llevara a cabo del 14 al 16 de abril en Estados Unidos dentro del circuito de las Américas.