Esteban Ocon cree que seguirán habiendo sanciones por el cajetín de salida

Esteban Ocon no cree que las modificaciones introducidas por parte de la FIA en cuanto a la anchura de los cajetines de salida sean realmente útiles, y opina que seguirán habiendo sanciones como la que él recibió en Bahréin o la que recibió por el mismo motivo Fernando Alonso en Arabia Saudí.

Apenas se han disputado tres carreras en la presente temporada y ya van dos en las cuales la FIA se ha visto obligada a sancionar por situarse los pilotos de manera incorrecta en el cajetín de salida. Llegada la tercera cita, en Australia, FIA optó por ensanchar en 20 centímetros el espacio, sumado a los otros 20 que ya se habían añadido desde el primer evento en comparación al pasado año.

El piloto francés, por su parte, comenta en Autosport que dichas variaciones no serán suficientes, ya que “aunque pueda parecer muy simple, no podemos ver absolutamente nada desde la posición en el cockpit”.

“Hemos trabajado mucho con mi equipo en aras a intentar bajar mi posición en el monoplaza, y por ello estábamos fuera de los límites, y nos merecemos la sanción” continúa el francés.

Debido a los monoplazas actuales, que son más anchos que anteriormente, se hace más difícil según los propios pilotos adivinar dónde está situado ciertamente el monoplaza. Es debido a ello que el piloto nacido en Évreux cree que esta medida puede ser útil en cierta manera, pero no del todo suficiente para que deje de haber sanciones.

“Este año ya era 20 centímetros más ancho en comparación con el año pasado. Y ahora se suman otros 20, así que obviamente va en la dirección correcta para ayudar a los pilotos.” Y prosigue “Es una ventaja si vas demasiado adelantado, y siempre nos han penalizado si íbamos demasiado adelantados”.

“Anteriormente no nos penalizaban si nos situábamos más a la izquierda o a la derecha de lo marcado, porque eso normalmente no es una ventaja. Pero ahora esa regla ha cambiado y, si es igual para todos, debemos estar más atentos y quizás si fuese algo más grande ayudaría” comenta para finalizar el piloto de Alpine.

Otros pilotos comentan también del polémico cajetín

No obstante, otros pilotos se han pronunciado respecto a las palabras del francés y los problemas que tiene con el cajetín. En ese aspecto, Bottas no entiende la polémica, comentando que “Me sorprendió bastante lo sucedido, ya que realmente no veo problema sobre eso.”

“Cuando entras a tu box sí, la visibilidad con estos monoplazas con el chasis alto es distinta que la que había hace, digamos, 10 años. Pero creo que aún así deberías de ser capaz de ver el lugar hacia el que te diriges”.

“No tengo ningún problema en ello, pero tal vez pueda deberse a los distintos monoplazas y las diferentes configuraciones de alerones y demás” finaliza el de Alfa Romeo.

Por otra banda está el británico Norris, que afirma no entender los cambios afirmando que nunca ha visto en eso algo de lo que preocuparse “Para mí ha sido sencillo desde el primer día. Siendo honesto, no creo que hayan tenido que cambiarlos nunca. Sólo hay que alinearse en un cajón de la parrilla, cosa bastante fácil” comenta escuetamente Lando para finalizar sobre este asunto.