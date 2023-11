MotoGP 'sprint' Valencia: golpe sobre la mesa de Jorge Martín

La última carrera al ‘sprint’ de la temporada de MotoGP ha estado marcada por la lucha por el campeonato entre Jorge Martín y Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Imagen promocional oficial de MotoGP sobre la lucha por el campeonato. | Foto: motogp.com

Maverick Viñales salía desde la pole, con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia y Johann Zarco cerrando la primera línea de la parrilla. Mientras que Viñales y Zarco han efectuado una brillante salida, Zarco se ha quedado rezagado, siendo superado por Martín, Binder, Marc Márquez y Bezzecchi ya desde el inicio. Más tarde, Bagnaia cayó hasta la quinta posición, y delante se mantuvo Viñales, con Binder y Marc Márquez por detrás, y con Jorge Martín pegado, que pasó al de Cervera. En el grupo de detrás se quedó Bagnaia, con un Quartararo que trató de adelantarlo y se fue al suelo en el intento, casi llevándose por delante al líder del Mundial. Marc Márquez también trató de adelantar a Martín, llegando incluso a rozar al madrileño con el mono en uno de los intentos más al límite.

Jorge Martín señalándo el roce con el neumático delantero de Marc Márquez con su mono. | Foto: motogp.com

A seis vueltas del final, Martín pasó a Viñales, y justo después lo hizo Marc Márquez. A Jorge Martín solamente le quedaba adelantar a Brad Binder, que se había colocado al frente, para completar su remontada, lo cual hizo tras una colada del sudafricano. El grupo de detrás, encabezado por Bagnaia, se seguía acercando, pero no pudieron llegar a Viñales. Di Giannantonio acechaba la quinta posición de Bagnaia, pero decidió no atacar, probablemente para no perjudicar al equipo de fábrica de Ducati.

A partir de entonces no se produjeron cambios. Jorge Martín cruzó primero la línea de meta por delante de Binder y de Marc Márquez, hoy, visiblemente emocionado, que completaron el podio.

Jorge Martín, Brad Binder y Marc Márquez, en el podio de la carrera al 'sprint' del GP de Valencia. | Foto: MotoGP

Viñales y Bagnaia cierran el ‘top’ 5, y Di Giannantonio, Bezzecchi, Álex Márquez y Zarco cerraron los puntos; el ‘top’ 10 lo cerró Augusto Fernández. También fuera de los puntos, pero en el ‘top’ 15, cerraron Raúl Fernández, Miller, Aleix Espargaró, Marini y Morbidelli, y fuera del ‘top’ 15 quedaron Pol Espargaró, Bastianini, Nakagami, Rins y Savadori; fuera de carrera se quedó Quartararo.

En cuanto a la pelea por el campeonato, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia aventaja a Jorge Martín, que hoy le ha ganado el duelo al italiano, en 14 puntos. Mañana se decidirá el Mundial de MotoGP en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia.