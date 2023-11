Pecco Bagnaia: “Victoria y título: ese era mi sueño”

Después de su segundo título de MotoGP (y su tercer título mundial en general después del triunfo en Moto2 en 2018), Pecco Bagnaia buscó las palabras adecuadas para describir su estado emocional: “Es increíble. Siento que nunca he estado en tal nivel de felicidad. La cuestión es que estoy muy feliz porque hoy también gané la carrera. En las circunstancias actuales no era necesario, pero era mi sueño. Ése era un objetivo que siempre quise alcanzar: asegurar el título con una victoria”.

El italiano de 26 años también admitió: “Pasé bastante miedo en la pista. Sentí que hacía frío en las últimas cinco vueltas y el neumático delantero duro me preocupaba. Ahora estoy feliz, pero no puedo respirar bien porque no ha sido un día fácil. Estuve bajo mucha presión, pero ahora estoy muy feliz".

Solo Bagnaia y Doohan han conseguido títulos con el número 1

Antes que el piloto oficial de Ducati, sólo Valentino Rossi y Marc Márquez consiguieron defender su título en la era de las cuatro tiempos de MotoGP. ¡Mick Doohan logró esto por última vez con la salida número 1 en 1998! Pecco Bagnaia sigue pasos destacados. ¿Cómo se siente? "Eso se siente muy bien", respondió con una amplia sonrisa. "Es impresionante. Muchas veces he pensado esta temporada que sólo Marc Márquez y Valentino Rossi han ganado dos títulos de MotoGP seguidos. Todos los demás tuvieron más problemas, y aún más con el número 1, por lo que un segundo puesto en el Mundial podría ser un resultado muy malo.

«No podría haberme satisfecho con un segundo puesto en el Campeonato del Mundo. Porque el número 1 inicial significa que también tienes que demostrar que eres el número 1”, dijo Pecco. «Y creo que hicimos todo perfectamente para ser vistos como el número 1. Especialmente en la segunda mitad de la temporada, porque logramos ser más rápidos, más competitivos y más fuertes los domingos. Y es la carrera del domingo la que te da más puntos”.

«Creo que podríamos estar muy orgullosos de la temporada del año pasado, pero aún más de esta temporada: con el número 1 en la salida, a pesar de muchos errores y a veces mala suerte, aún así ganamos el título. “Por eso tenemos que estar muy orgullosos”, destacó el ahora tres veces campeón del mundo. «Estoy muy orgulloso de mi equipo porque creo que hicieron un gran trabajo. También estoy muy orgulloso de mi equipo en casa, de mi familia y de mi novia, que siempre me ayuda en cada situación y me hizo entender lo afortunado que soy".