A días del comienzo oficial de la nueva temporada de MotoGP, los equipos ponen a punto sus apuestas y avances en las motos con muchos detalles por analizar.

Las ganas por ver acción en pista a los pilotos de MotoGP han finalizado con la primera semana de pretemporada oficial de la nueva temporada. El Shakedown en el Circuito de Sepang en Malasia de tres días ha permitido tener las primeras expectativas sobre cómo se desarrollará cada equipo a lo largo de este año.

Desde el dominio de Ducati, la adaptación de Marc Márquez, y pasando por admirar los primeros pasos agigantados de Pedro Acosta sobre la MotoGP, el Shakedown de Malasia ha permitido echar un primer vistazo sobre cuáles serán las principales novedades de cara a la nueva temporada.

Las sensaciones ofrecidas durante las diversas jornadas por la nueva Ducati Desmosedici GP24 demuestran nuevamente que Ducati está un paso por delante del resto. El dominio demostrado las pasadas temporadas parece tener una tercera parte histórica con los dos pilotos oficiales del Ducati Corse, Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, y Jorge Martín como los más dominadores.

Desde los primeros compases han demostrado la intención de Ducati de lograr la tercera corona consecutiva siendo los únicos en bajar al 1:56, cuando aún el resto rodaba en 1:57. Jorge Martín dominaría el primer día, pero mantendría bajo el poder de la marca italiana la primera posición durante las dos siguientes jornadas con Enea Bastianini y Pecco Bagnaia. El trío de Ducati mantiene la velocidad y la evolución esperada, por lo que se enmarcan como los favoritos en este comienzo de temporada.

Fastest on Day 1 ✅

Only rider to set a 1:57 ✅

Amazing feeling on the bike ✅



No doubt why @88jorgemartin was all smiles today at Sepang! 😁#SepangTest | INTERVIEW 👇https://t.co/qj2nO5scEm

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 6, 2024 " rel="nofollow">http://

