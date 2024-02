El Circuito Internacional de Losail se convierte una temporada más en el primer trazado en acoger un Gran Premio de motociclismo. Antes de que se apaguen por primera vez los semáforos y comience la acción, los pilotos de la Categoría Reina realizan el último Test oficial de pretemporada.

Durante el primer día de test, y tras tomar el primer contacto en el Shakedown de Malasia, los pilotos han podido tomar las primeras referencias del trazado qatarí. El más listo de la clase durante la sesión mañanera ha sido Maverick Viñales, al marcar un tiempo de 1:54:067. Con apenas 4 décimas de diferencia, Álex Márquez con 1:54:592 y Pedro Acosta completando la tercera posición gracias a su 1:54:914.

Como es habitual, las sensaciones obtenidas durante esta primera tanda realizada serían mejoradas por la tarde, ya que la temperatura de pista descendería y es con respectos a estas condiciones que equipos y pilotos se preparan de cara a la carrera. Durante dicha sesión, los tiempos bajarían progresivamente hasta alcanzar el 1:52:040, marcado por Pecco Bagnaia y coronándose, un día más, como el más rápido de los test.

Los cambios introducidos en la RS-GP en cuanto a la prueba de nuevas piezas aerodinámicas parecen haber funcionado. Tanto Viñales (1:53:276) como Aleix Espargaró (1:53:088) marcaron a lo largo del test diversos buenos tiempos que los colocaron momentáneamente al frente. Sin embargo, las sensaciones de la Aprilia quedaron solapadas ante las mejoras de algunos de sus rivales directos.

De la mano de Brad Binder, KTM se colocaría en lo más alto. En el box austriaco han introducido un nuevo paquete aerodinámico, pese a que los pilotos no han mostrado su confianza, les ha permitido ser rápidos. Esta innovación provocó que las motos tuvieran nuevos carenados laterales, y que el delantero se mantuviera con la toma de aire actualizada.

Entre la lucha de ambas marcas europeas por marcar los tiempos más rápidos en la primera hora de la tarde, se colarían las motos de Fabio DiGiannantonio y Raúl Fernández. Ambos pilotos tienen de ganas de mostrar todo su potencial, por lo que aprovecharon las buenas sensaciones obtenidas durante esta primera jornada de test para hacerlo colándose entre las primeras posiciones.

