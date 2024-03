Hay cosas que nunca cambian, y una de ellas es el escuchar el himno de Holanda cada fin de semana de Gran Premio. El holandés errante volvió a volar con su Red Bull para ganar su quincuagésima quinta carrera deportiva. Como citamos en la entradilla, fue acompañado por Checo Pérez (2º) y Carlos Sainz (3º).

Como es normal, toca ver lo que han dicho cada uno.

Max Verstappen: ''Hoy creo que ha ido mejor de lo esperado''

El piloto holandés conseguía su victoria número 55 y el mismo decía lo cómodo que se sentía con el monoplaza ''increíble, hoy creo que ha ido mejor de lo esperado, el coche se ha sentido muy bien con todos los compuestos, teníamos mucho ritmo y ha sido un disfrute pilotarlo.''

Verstappen consiguió anotarse la vuelta rápida del circuito, en un 1:32.608 y así hablaba sobre ella ''Me he sentido bien en el coche y siempre es especial tener estos días, porque no siempre llegan, he sido uno con el coche.''

Para terminar le preguntaban sobre la salida y la próxima carrera ''la salida ha sido buena, pero las primeras curvas son muy ajustadas si quieres defender por el interior. Es una temporada larga y ahora tocan unos días para descansar para la carrera en Arabia.''

Verstappen celebra la victoria / Red Bull Racing

Sergio 'Checo' Pérez: ''creo que era el máximo que podíamos conseguir

El piloto mexicano hablo sobre su P2 y el comienzo de temporada ''creo que era el máximo que podíamos conseguir, ha sido una carrera complicada con la gestión de neumáticos y habrá mucho que aprender sobre esta carrera, en general una buena manera de empezar la temporada.''

Hablaba del problema que tenia con los neumáticos y de la proximo circuito ''no dependía del compuesto, deslizábamos un poco con el freno motor por la baja velocidad y se analizara para Jeddah. Tenemos una buena inercia, asi que habrá que mantenerla en las próximas semanas.''

Pérez en Baréin / Red Bull Racing

El madrileño hablaba del inicio de carrera y el transcurso de la misma ''me he sentido muy fuerte afuera, la salida no fue ideal pero he gestionado bien los neumáticos y he podido imprimir mi ritmo, y me he mantenido con el Red Bull que ha sido una sorpresa pero no donde queremos estar aun que si un paso adelante.''

Sobre los compuestos utilizados y si sera capaz de hacerlo bien el Ferrari en alta velocidad ''teníamos un plan establecido con el blando y los dos duros porque en nuestro coche se siente más cómodo el duro al degradar menos y hemos podido jugar con nuestra estrategia. Será bueno ver donde estamos, espero coches como el McLaren y el Red Bull que eran muy rápidos en circuitos de alta velocidad y esperamos que podamos ser rápidos ahí también.''