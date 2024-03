Este fin de semana hemos dado comienzo a la nueva temporada 2024 de Fórmula 1, como ya viene siendo costumbre, en Bahréin con una peculiaridad: la carrera se celebraba en sábado debido al comienzo del Ramadán, lo que también sucederá en la próxima parada del “Gran Circo”, el GP de Arabia Saudí.

Por lo demás, este inicio parece más bien la continuación de la temporada 2023, con un Max Verstappen arrollador que dominó la carrera desde el minuto uno, dejando claro que efectivamente los de Red Bull se estaban guardando un as bajo la manga, después de que en los tests no nos dejaran ver todo su potencial.

Max Verstappen, el inevitable

Max Verstappen tras la victoria en Bahréin | Foto: Getty Images

El holandés no se cansa de sumar victorias, ésta es la número 55 y su octava consecutiva, con la que se acerca a su propio récord de 10 victorias seguidas. No contento con eso ni con ser el primer piloto desde Michael Schumacher 20 años atrás en conseguir un Grand Slam (pole, victoria, liderar cada vuelta de la carrera y vuelta rápida) en la primera carrera de la temporada, cruzaba la línea de meta 22 segundos por delante de su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, quien tampoco pudo plantarle cara con el mismo coche.

Carlos Sainz en el podio de Bahréin | Foto: Getty Images

Pero el que fue elegido como piloto del día no fue otro que Carlos Sainz, ante el que no podemos más que quitarnos el sombrero después de su hazaña en pista, un tercer puesto con el que sin duda ha querido dejar clara su valía después de saber que no ocupará el mismo asiento con la escudería italiana la temporada que viene.

Una vez más, la carrera estuvo entretenida al principio pero solo desde el segundo puesto para atrás, con una batalla preciosa entre Leclerc, Russell, Pérez y Sainz, separados por poco más de medio segundo entre ellos. Aunque pronto vimos que que Leclerc tenía problemas con los frenos del monoplaza, lo que George aprovechó para adelantarle, cosa que también haría Checo, que partía desde P5.

Carlos Sainz pasa a Leclerc | Foto: LaSexta

Pero, sobre todo, el momento estrella de la tarde fue la pasada de Sainz a Leclerc para colocarse en la cuarta posición. Con un ritmo espectacular, Carlos también logró adelantar a Russell tras su primera parada en boxes, y nuevamente a Leclerc, que le había recuperado la posición gracias a un undercut. Así, Carlos se colocaba en tercer puesto, dispuesto a luchar contra el Red Bull por el segundo pero, aunque en las últimas vueltas redujo su distancia en algunas décimas, al final Carlos se quedó a 2,6 segundos del mexicano.

Fernando Alonso, aún lejos del podio

Fernando Alonso llegando al paddock en Bahréin | Foto: Getty Images

En su entrevista previa al Gran Premio con DAZN, Alonso ya nos advertía de que las simulaciones le colocaban en la novena posición. Aunque, por supuesto, esto no desanimó a su fans, que esperaban al menos que el asturiano estuviera entre los cinco primeros tras su buena clasificación el viernes.

En las primeras vueltas, Alonso era superado por ambos McLaren, Lando Norris y el ya no tan rookie Oscar Piastri, y cayó a un octavo puesto. En el décimo giro, Fernando también perdió la posición con Lewis Hamilton, y se situó en el noveno puesto en el que afrontó las siguientes fases de carrera, sin poder acercarse a su eterno rival.

Después de 57 vueltas, Max Verstappen completó la carrera en la primera posición y sin rival alguno, por delante de Sergio Pérez y Carlos Sainz, que completaban el podio. Charles Leclerc fue cuarto y George Russell completó el 'top 5'.

Tras el británico, cerraron la zona de puntos Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso y Lance Stroll.

Guerra en Visa Cash App

Nos dejó mal sabor de boca, sin embargo esa pelea entre los dos pilotos del equipo anteriormente conocido como Alpha Tauri, Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. Y no fue para menos, el equipo ordenó a Tsunoda ceder su posición a Ricciardo pese a que ambos se encontrasen fuera de la zona de puntos, por lo que la estrategia tenía muy poco sentido. Al terminar la carrera y al dirigirse el resto de pilotos que no subían al podio a la zona de pits, Yuki decidió rebasar a su compañero mientras éste hablaba con su ingeniero por la radio. Al final, Daniel tachaba de “inmadurez” el acto del japonés y su enfado.

Pero para terminar con unas notas positivas de este primer premio sin duda tenemos que mencionar el gran avance con respecto a la temporada pasada para los de McLaren, siendo este circuito un rival a batir para ellos, y el hecho de que, por extraño que parezca y tras un leve susto por parte de Logan Sargeant (que se salió de pista por un error en el volante que le cambió el balance de frenos) este año todos los pilotos han podido terminar la carrera.



La Fórmula 1 regresará a la acción dentro de solo una semana en Arabia Saudí, con un Gran Premio que volverá a disputarse en sábado.