La palabra ‘inestable’ sería la más apropiada para tratar de definir el conjunto de desastres, infortunios y situaciones complejas que han conformado las últimas dos temporadas de Alpine. La estructura francesa se encuentra necesitada de un cambio urgente, y la temporada 2024 se presenta como la mejor oportunidad que tienen los dirigidos por Bruno Famin para conseguir cambiar el rumbo del equipo.

Los indicios de una crisis en Alpine cada vez parecen ser más evidentes, no solamente en el apartado deportivo los resultados positivos se han resistido, sino que los cimientos del proyecto entero de la escudería francesa comienzan tambalearse.

La sustitución de Otmar Szafnauer para dar entrada a Famin como nuevo jefe de equipo, responde a la cosecha de resultados muy por debajo de las expectativas de los dirigentes de la escudería, así como a la poca autoridad que el mismo Szafnauer demostró durante los escándalos administrativos que supusieron la pérdida de elementos fundamentales para el proyecto como lo fueron Fernando Alonso y Oscar Piastri; quienes como ‘cereza del pastel’, recalaron en rivales directos de la escudería francesa.

Desde la cúpula francesa, esperan que el cambio de dirigente suponga una transformación por completo de la dirección hacia la que estaba orientado el desarrollo de los objetivos de la escudería, por lo que la temporada 2024 será clave para Bruno Famin y para Alpine, representando así el ‘primer paso’ de este nuevo camino propuesto.

A pesar del cambio de la cabeza al mando de este proyecto, y lo que ello significa a nivel tanto administrativo como deportivo, el futuro de Alpine dentro de la Fórmula 1 luce mucho más incierto, que lo decepcionante que puede llegar a ser su presente.

Tras una entallada lucha con McLaren en 2022, Alpine consiguió su mejor resultado hasta la fecha y terminó la temporada con 173 unidades que los hicieron acreedores de un cuarto lugar en la tabla de constructores, pudiendo considerarse así como el ‘mejor equipo del resto’ durante aquella campaña.

En aquel 2022 la escudería gala demostró contar con un buen, pero irregular, monoplaza capaz de competir en la parte media-alta de la parrilla, solamente por debajo de Red Bull, Ferrari y Mercedes respectivamente.

Ser el mejor cuarto equipo dentro de la Fórmula 1 implica que a pesar de no competir con las escuderías punteras, tampoco eres considerado del ‘montón’, ya que usualmente existe un trecho de rendimiento abismal entre el tercero y el cuarto ‘mejor’, pero dicha diferencia también existe o se acentúa aún más, entre el cuarto y el quinto o sexto equipo.

Para Alpine, dicha cuarta posición era un signo de que el proyecto deportivo iba por buen camino y de seguir la línea correcta, Alpine podría haberse afianzado en el top 4, y quizás a futuro, volverse un equipo con las ‘armas’ suficientes para poder competir con las tres escuderías más fuertes de la parrilla, que independientemente de sus situaciones particulares, siempre se encontrarán por encima del resto de ‘mortales’.

A pesar del exitoso 2022, de tener una pareja de pilotos competitiva y un monoplaza rápido capaz de poner en aprietos a McLaren; en aquel mismo año los dirigentes de Alpine encabezados por Szafnauer se encargaron de desmantelar todos los pilares más fuertes sobre los cuales se cimentaba el éxito de su proyecto deportivo.

La realidad es que Alpine terminó la temporada 2023 confirmando el paso hacia atrás con respecto a lo logrado el año anterior, la escudería gala no pudo solucionar sus problemas de fiabilidad con el motor, sumado a un monoplaza bastante menos competitivo y la mala cohesión que existe entre su pareja de pilotos; Alpine terminó por bajar a la sexta posición del campeonato de constructores, en donde solamente pudieron cosechar 120 unidades, 160 menos que el quinto lugar, Aston Martin.

Tras el repunte de rendimiento que tuvo McLaren a partir de Silverstone en 2023 y la aparición de Aston Martin como equipo competitivo, para la campaña 2024, la cuestión a discutir sobre Alpine ya no es sí se encuentran aquel preciado top 4 de la Fórmula 1, sino qué tan por debajo del top 4 están.

Como consecuencia del desastre administrativo de 2022 que provocó la pérdida de dos pilotos fundamentales para Alpine, en 2023, Pierre Gasly ‘aterrizó’ en el equipo galo proveniente de Alpha Tauri en reemplazo de Fernando Alonso, para así conformar una dupla de pilotos 100% francesa al lado de Esteban Ocon.

Alpine quiso encontrar en Gasly y Ocon una dupla equilibrada de pilotos jóvenes, pero con experiencia suficiente en la máxima categoría. A sabiendas del pasado poco amigable que existe entre ambos pilotos franceses en otras categorías inferiores, a Alpine pareció poco importarle la escasa esperanza de poder ver tan siquiera el más mínimo gesto de compañerismo entre ambos.

A pesar que la llegada de Gasly a la escudería francesa fue más bien inesperada, puesto a que el equipo contaba tanto con Alonso como con Piastri para continuar durante las siguientes temporadas, Szafnauer se excusó refiriéndose al francés como una opción única en el mercado.

"(Gasly) es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos de F1. Incluso los dos que has mencionado antes (Alonso y Piastri) no reunían esos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Pierre y estamos deseando trabajar con él". Otmar Szafnauer, Ex-director de equipo de Alpine F1 Team