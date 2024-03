El equipo Williams afrontaba una carrera muy dura este fin de semana en el Gran Premio de Jeddah, su mayor problema eran la cantidad de curvas de las que disponía el circuito, haciendo que su coche no destacará en su mejor aspecto, la velocidad punta en recta.

En el pasado Gran Premio de Bahrein, el que fue la primera carrera de la temporada, el equipo de Grove estuvo sufriendo mucho con su nuevo volante. Tanto es así que Logan Sargeant, tuvo problemas en clasificación, y más tarde en carrera, perdiendo así 1 minuto en pista tras pulsar uno de los botones del volante, y que este se pensara que lo mantenía pulsado todo el rato sin hacerlo.

Por otro lado, el Williams de Albon sufrió problemas parecidos, en su caso, el sobrecalentamiento de coche, hizo que no pudiera pegarse a los coches de delante, y eso sumado a la mala estrategia del equipo, le dejó en una decimoquinta posición.

Soluciones

Tras el desastroso Gran Premio de Barein, el jefe de equipo, James Volwes, aseguró que el equipo, había encontrado dos soluciones para sus problemas de volante. Uno era a corto plazo, que es el que parece que han usado, y el otro a largo.

La carrera de los Williams en Jeddah fue espectacular, su principal objetivo era comprobar que se habían solucionado los problemas de volante, y por su gran rendimiento, tanto en clasificación, como en carrera, parece que podrían haberlo solucionado.

Inicio de carrera / Fuente: Getty Images

Clasificación

Por un lado, Logan Sargeant no pudo pasar la Q1: su tiempo fue bastante pobre, lo que le hizo ser decimonoveno, y no último, ya que Zhou, no pudo salir a pista tras destrozar en monoplaza en los libres tres.

Antes de la clasificación, Sargeant tuvo un impacto en una de las curvas más complicadas del circuito en los libres tres, rompiendo así la dirección de la rueda izquierda del monoplaza. Tras ese impacto, la confianza de Sargeant quedó mermada y pudo haberle afectado en la clasificación.

Por el otro lado, Alex Albon, pasó la Q1 casi de milagro, ya que se quedó por encima de Bottas por tan solo 0.070 milésimas, aunque abortó su último intento, ya que sabía que no iba a ser eliminado.

Ya en Q2, comenzó su primera vuelta con el neumático con el que abortó su última vuelta de la Q1, pero un incidente con la unidad de potencia del Hass de Nico Hulkenberg, provocó una bandera roja, y Albon no pudo cerrar su vuelta.

Eso provocó que tan solo tuviera un intento para lograr pasar a Q3, su vuelta no fue mala, y terminó en duodécima posición, tan solo por detrás del debutante Bearman.

Logan en clasificación / Fuente: Getty Images

Carrera de Sargeant

Para Logan Sargeant, la carrera parecía comenzar muy bien, uno de sus rivales de delante, Pierre Gasly, tuvo que abandonar la carrera en la primera vuelta tras problemas de caja de cambios, por lo que ganó una posición, y ya era décimo octavo.

Más tarde, después de un Safety Car provocado por Lance Stroll, Sargeant ganó otra posición, y decidió parar en los pits durante el coche de seguridad, por eso, fue adelantado por Zhou, debido a su estrategia de no parar, perdiendo así una posición momentánea importante.

Una vez relanzada la carrera, Sargeant volvió a recuperar su posición tras adelantar a Bottas, colocándose en decimoséptima posición. Tras eso, estuvo mostrando un ritmo decente frente a sus rivales, ganándole tiempo a Bottas, y recortándole a Ricciardo, al que adelantó también en pista, colocándose en decimosexta posición.

Su carrera al final no tuvo mayor emoción, recuperó la posición con Zhou, después de que el piloto chino parase en boxes, y acabó la carrera decimoquinto.

Alex Albon corriendo en Jeddah con el Williams / Fuente: Getty Images

Carrera de Albon

El Gran Premio para Albon pintaba de una forma extraña, tras los problemas mostrados hace una semana, Albon tenía que intentar redimirse en una carrera difícil para el equipo, aunque tenía una baza, salía en duodécima posición.

Ya en el inicio, en la primera curva, le ganó la posición a Bearman, colocándose undécimo, aunque tras una mala salida de la curva 2, Nico Hulkerberg le arrebató esa posición y volvió a perder otra con el debutante Oliver Bearman, colocándose así en la primera vuelta de la carrera décimo tercero.

Tras el Safety Car provocado por Stroll, Albon entró en boxes y con el caos, perdió una posición con Magnussen, quien se convirtió en una pesadilla para el piloto tailandés. Y es que, tras la relanzada, varias vueltas después, Albon lograba emparejarse con Magnussen antes de la curva 3, pero el piloto danés encerró a Albon contra los muros y destrozó su alerón delantero, haciéndole perder además dos posiciones, colocándole décimo cuarto.

Todo parecía estar perdido para Alex, ya que no conseguía igualar en ritmo de carrera de los pilotos de delante, aunque tras varias vueltas, y con un destrozo importante en el monoplaza, Albon logró adelantar a Tsunoda tras varias vueltas, y le hizo un adelantamiento grandioso a Ocon apurando la frenada antes de la curva uno. Colocándose así en duodécima posición.

Su siguiente rival volvía a ser Magnussen, aunque estaba lejos tras haber tenido que adelantar a los otros dos pilotos. Pero había una oportunidad, y es que, tras la colisión entre ambos, Magunussen fue sancionado con 10 segundos tras colisionar con Alex.

Por lo que, si el piloto tailandés lograba mantener un gap de menos de 10 segundos, lograría quedar en undécima posición. Tras todo pronóstico, y con el coche en muy malas condiciones, Albon lo logró, y se quedó a tan solo un puesto de ganar los primeros puntos para el equipo en Jeddah.

Incidente de Albon y Magnussen / Fuente: Car and Driver

James Volwes

Tras la carrera, el jefe de equipo James, declaró que "ha sido un día muy frustrante para nosotros, el ritmo que se veía en ambos monoplazas era competitivo, a tal punto que se podía llegar a puntuar"

James también hizo alusión al toque de Albon, y mencionó que "ese incidente provocó daños considerables en el alerón delantero, sumados también a problemas en el suelo del monoplaza".

Valor de la hazaña

Aunque finalmente Alex no logró puntuar para el equipo, ese resultado les venía muy bien a los de Grove, tras todos los problemas de las dos primeras carreras.

Y es que, tras Bareín, el equipo terminó noveno en el mundial de constructores, cuando en todas las porras, el equipo debió terminar séptimo. Pero todo aquello fue debido a los problemas de volante en ambos monoplazas.

Ya en Jeddah, el ritmo que mostraba Albon hacía ver al equipo con opciones de ganar puntos en una carrera difícil para ellos, pero ese encontronazo con Magnussen, hizo que todo se fuera a pique, llegando a estar incluso por detrás de Alpine, lo que les hacía terminar la carrera como últimos en el mundial de constructores.

Pero gracias a la hazaña de Albon, los Williams terminaron por delante de los RB y de Alpine, para colocarse tras el segundo Gran Premio en la séptima posición del mundial de constructores.