Max Verstappen se volvió a imponer en el segundo Gran Premio de la temporada, escapándose en la general de pilotos. Apenas perdió el liderato durante el pit stop respecto a Norris, debido a que no había parado y sólo dejó escapar el punto extra de la vuelta rápida, que paró en manos de Charles Leclerc.

“Creo que fue un buen fin de semana para todo el equipo. Pero también para mí mismo, me sentí muy bien con el coche, por lo que disfruté la carrera. El ultimo stint fue más largo de lo que hubiéramos querido, pero con el coche de seguridad debíamos intentarlo” comenta sobre entrar en boxes durante el Safety Car provocado por Stroll. “Las últimas vueltas con los doblados y las gomas frías fueron menos sencillas, aunque gestionamos bien la diferencia por lo que me voy satisfecho” señala Max.

Sobre las 40 vueltas en el segundo stint, “lo ideal era no hacer un stint tan largo, pero teníamos que hacerlo, y con todas esas curvas de alta velocidad, si el neumático se va de la ventana correcta de uso, pierdes sensaciones y es más complicado”.

Verstappen en la ceremonia de podio. / Fuente: F1

Pérez se lamenta del resultado de la qualy

“He progresado, pero la pena es no haber logrado la primera fila en la qualy. Salí bien, pero Charles supo mantenerme detrás, por lo que tuvimos una lucha interesante más adelante. He tenido que hacer una tanda larga de duros y fue complicado porque no los pude calentar correctamente, por lo que deslicé intentando adelantar a Lewis y Lando” explica el mexicano al bajarse del monoplaza.

“Buen resultado para nosotros en un trazado muy distinto al de Baréin. Seguimos fuertes, así que debemos mantener la inercia. Hemos dado un paso adelante y hemos mejorado, aunque hay cosas que afinar” comenta el de Guadalajara tras el Gran Premio.

Leclerc se alegra del resultado y del buen rendimiento de Bearman

Tercero acabó Charles Leclerc, quién aprovechó la comparecencia ante los medios para alabar el resultado de Olie Bearman, deshaciéndose en elogios. “Ha hecho un trabajo increíble desde FP3. En la sesión de clasificación hizo una gran labor y se quedó a las puertas de la Q3 por poco. En la carrera ha estado increíble, acabando séptimo su primera carrera de F1 y tras hacer apenas una sesión de entrenos libres en un coche distinto al que suele pilotar, por lo que debe estar orgulloso”.

“Tuvimos un buen ritmo porque hicimos la vuelta rápida al final. Me ayudó ligeramente el DRS. Ha sido una carrera aburrida ya que los Red Bull fueron demasiado rápidos, pero hemos sumado el máximo de puntos posible, por lo que nos vamos contentos” señalando para acabar que era el objetivo marcado.