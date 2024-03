Segundo fin de semana consecutivo en el que la carrera es el domingo y segundo fin de semana consecutivo en el que la carrera ha sido más bien sosa. Pese a haber un safety car, no ha hecho que el guion se cambiase y el resultado, en general, ha sido el esperado. Los Red Bull, liderados por Max Verstappen, han firmado un 1-2 y Charles Leclerc ha completado el podio.

Lo más sorprendente de la carrera es que el coche de Carlos Sainz estaba, pero el piloto madrileño no. El viernes no pudo competir en la clasificación ya que tuvo que ser trasladado de urgencia al quirófano por una apendicitis. ¿Quién dijo que esta temporada no iba a haber ningún rookie? Pues ahí está Oliver Bearman. El británico ha sido ascendido repentinamente de la Fórmula 2 para sustituir al español, y ha sorprendido tanto a los espectadores que le votaron como piloto del día.

El top 10 de la carrera | @F1 en X

La carrera

Antes de apagarse los semáforos Lando Norris hizo una salida en falso, lo cual hizo saltar las alarmas a todos menos a los comisarios, que, pese a anotarlo, no le sancionaron. Los Alpine están teniendo serios problemas y en esta carrera se han hecho notar. Pierre Gasly tuvo que retirarse muy prematuramente, en la primera vuelta.

El Bearman vs Tsunoda fue de lo mejor de la carrera, y es que estos dos pilotos quisieron darlo todo y ninguno aflojó. Estuvieron a punto de tocarse, pero al final fue una batalla muy limpia. Checo Pérez pasó a Charles Leclerc en la vuelta cuatro, y desde ahí "tiró" para adelante sin mirar por el retrovisor. Mientras la segunda plaza estaba en duda, Max Verstappen ya estaba a más de dos segundos. El neerlandés hizo un copia y pega de la carrera pasada y no vio a ningún rival.

Tsunoda y Bearman luchando por posición | Fuente: Getty Images

En la vuelta siete Lance Stroll toco el muro al girar en una curva, lo cual provocó que la transmisión de la rueda izquierda se rompiera. El safety car salió a pista y todos los pilotos a excepción de unos pocos como Norris o Hamilton pararon prematuramente. El de McLaren pudo mantener la primera posición durante unas pocas vueltas, pero Verstappen no dudó en quitarle las pegatinas en cuanto pudo. Sergio Pérez paró en boxes, pero a la hora de salir hizo un unsafe release a Fernando Alonso que le lastró con 5 segundos de penalización.

A mitad de carrera, Kevin Magnussen encerró en el muro a Albon y se llegaron a tocar. A los comisarios no les tembló la mano y le sancionaron con diez segundos. Vueltas más tarde, le volvieron a "meter" la misma sanción por adelantar de una "mala" manera a Yuki Tsunoda. El piloto hizo un "trenecito" y consiguió darle un buen espacio a su compañero de equipo.

En torno a la vuelta 40, Lewis Hamilton iba a la caza de Lando Norris. El "papaya" se movió de lado a lado en la recta y por esta acción vio la bandera blanca y negra. Ya al final de la carrera, Daniel Ricciardo trompeó y rozó el muro, pero todo quedó en nada. "Magic", como bien dijo él, "besó" el muro en la curva nueve. El asturiano aseguró que a partir de ahí arriesgó menos porque si llegan a quedar los dos Aston Martin en dnf, hubiese sido un "palo".

Max Verstappen y Checo Pérez en el podio | Fuente: Getty Images

Fernando Alonso consiguió finalizar por delante de George Russell, un hito que parecía imposible por momentos. La vuelta rápida la consiguió Leclerc en el último giro. El piloto del día fue el rookie Oliver Bearman, con nada más y nada menos que un 48% de los votos del público.

Los Red Bull han conseguido su victoria número 115, superando así a los Williams y poniendo como cuarta escudería con más triunfos. A la vista tienen a Mercedes, con 125, y no es un disparate decir que lo pueden conseguir este año. Un "pasito" más cerca estarán si ganan dentro de dos semanas, en el Gran Premio de Australia.