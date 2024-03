El equipo Williams Racing, de manera oficial, ha comunicado por todas sus redes sociales que finalmente no podrán arreglar el chasis, y que no podrán contar con dos pilotos para la carrera.

El "culpable", por así decirlo, del accidente fue Alexander Albon, después de perder la parte trasera del monoplaza en la curva 6 tras subirse demasiado en el piano.

Tras eso, el piloto tailandés no pudo hacer nada, y el monoplaza se estrelló contra un muro de hormigón, rompiendo así el motor, partiendo en dos la caja de cambios, y destrozando el chasis del coche, haciendo imposible su reparación.

El coche de Albon tras el accidente / Fuente: India 24 Press Spanish

Williams Racing

Por una parte, el equipo ha dado a conocer en su red de instagram varios comunicados en un mismo post sobre varias personas.

Entre ellas se encuentran el director jefe del equipo James Volwes, el primer piloto Alex Albon, y el damnificado de todo esto Logan Sargeant.

En el post explican que "tras el accidente de Alex Albon durante la FP1 del Gran Premio de Australia, Williams Racing confirma que, debido a los importantes daños sufridos, se ve obligado a retirar el chasis para el resto del Gran Premio. Este chasis será devuelto a la sede del equipo en Grove para su reparación".

Además, confirma que "debido al hecho de que un tercer chasis no está disponible, el equipo puede confirmar que ha tomado la decisión de que Alex complete el resto del fin de semana en el chasis que Logan Sargeant condujo en FP1 y FP2".

El coche de Williams Racing en Australia / Fuente: GPblogs

James Volwes

El director del equipo como no, también salió a dar a la cara a las ruedas de prensa. Y en ellas ha querido mencionar que:

"Estamos muy decepcionados por los daños sufridos por el chasis, que nos han obligado a retirarnos del fin de semana. Como resultado, esta tarde hemos tenido que tomar una decisión muy difícil. Aunque Logan no debería sufrir por un error que no cometió, la zona media está más tensa que nunca, por lo que hemos tomado la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana".

También, James no se olvidó de la FIA, y le dedicó unas palabras alegando que "es inaceptable en la Fórmula 1 moderna no tener un chasis de repuesto, y todo debido al límite presupuestario. Todo es un reflejo de lo retrasados que estábamos en el período invernal, y una ilustración de por qué tenemos que pasar por un cambio significativo con el fin de ponernos en una mejor posición para el futuro".

El jefe de equipo no se olvidó de su piloto damnificado, y le dedicó estas palabras: "Esta decisión no se ha tomado a la ligera, y no podemos agradecer lo suficiente a Logan su dedicación al equipo; es un verdadero jugador de equipo. Este será un fin de semana duro para Williams, y no volveremos a ponernos en esta situación".

James Volwes con la cara de Albon de fondo / Fuente: GPblogs

Alex Albon

La mayor cara visible de todo este incidente es Alex, quien se está viendo involucrado en todo el tema del asiento del Logan. Por eso, el piloto tailandés, en la cuenta de instagram del equipo, ha querido dedicarle unas palabras a Logan.

"Tengo que ser totalmente sincero y decir que ningún piloto querría ceder su asiento, Nunca querría que ocurriera algo así. Logan siempre ha sido un profesional consumado y un jugador de equipo desde el primer día, y esto no será fácil de asumir para él".

También quiso agradecerle por cederle su asiento y ha querido dejar claro que "en este momento, sin embargo, no puedo insistir en la situación y mi único trabajo ahora es maximizar nuestro potencial este fin de semana y trabajar con todo el equipo para asegurarnos de que hacemos el mejor trabajo posible, haré todo lo que pueda para sumar puntos y que esto no sea una decisión en vano".

El coche de Albon destrozado tras el accidente / Fuente: SPORT

Logan Sargeant

Logan, por su parte, ha querido mencionar que "este es el momento más difícil que recuerdo en mi carrera y no es nada fácil", ya que él no ha sido culpable de nada, y se va a perder el Gran Premio de Australia.

En la cuenta de instagram de Williams comentó que "sin embargo, estoy completamente aquí para el equipo y seguiré contribuyendo en todo lo que pueda este fin de semana para maximizar lo que podemos hacer".

Esto demuestra que el bueno de Logan sabe qué es lo mejor para el equipo a pesar de ser algo muy poco positivo para él.

Logan Sargeant con el Williams entrando a los pits / Fuente: Motoronline

¿Es lo correcto?

Esta situación es algo inmoral, ya que el "culpable" de todo fue Alex Albon; aun así, el equipo confía más en él que en Sargeant, y eso está desatando mucho revuelo en las redes.

"La culpa fue de Albon, Sargeant debería de competir", u otras como "el año pasado fue Albon quién se echó el equipo a las espaldas, y logró 27 de los 28 puntos que logró, no lo veo mal".

Está claro que esto bajará la moral de Sargeant, pero el equipo necesita intentar sumar el máximo de puntos posible. El coche se ve bien para la carrera en un principio, y teniendo en cuenta el historial de Sargeant el año pasado, esta no es para nada una decisión incorrecta, a pesar de que sea algo inmoral.