Bezzecchi da un golpe en la mesa consiguiendo la pole en Assen

Marco Bezzecchi se sigue confirmando como el gran favorito para las victorias en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP. El piloto italiano dominó las dos sesiones de prácticas del viernes y ahora ha hecho también la pole position, batiendo el récord del circuito y parando el crono en 1:31.472.

Pero el incidente más significativo del día se ha producido por detrás. Marc Márquez se ha caído de nuevo. Esta vez no por forzar, sino por un despiste mientras le chupaba rueda a Enea Bastianini. Márquez se ha llevado por delante a la Ducati y ha terminado por los suelos y eliminado en la Q1 en Assen.

Quartararo resucita y saldrá cuarto

Lo de Bezzecchi en Assen está siendo un dominio a lo Pecco Bagnaia. Se ha convertido en el decimotercer piloto diferente en hacer la pole position en Assen en las últimas trece temporadas, y lo ha hecho con autoridad. Bezzecchi ya logró en Assen su primer podio en MotoGP, y ahora es el favorito para la victoria.

La primera fila vuelve a ser completa de Ducati, y de pilotos italianos. Bagnaia saldrá segundo después de fallar en su última vuelta, pero con un tiempo cercano a Bezzecchi. El que siempre está arriba no defrauda. Luca Marini partirá tercero, en su caso beneficiado por una bandera amarilla que él mismo ha provocado con su caída.

En cuanto a Jorge Martín, el segundo clasificado del mundial ha tenido un gatillazo en Assen. Saldrá décimo después de sufrir una caída en su primer intento de la clasificación y de comerse la bandera amarilla en el segundo. Así que a Martín le tocará remontar si quiere mantenerse en la pelea por el mundial.

La gran sorpresa agradable de la jornada ha sido Fabio Quartararo. El campeón de 2021 está de vuelta, al menos en Assen. 'El Diablo' saldrá cuarto, solo por detrás de las tres Ducati y en una posición en la que soñar con alguna victoria es posible. Quartararo tendrá que lidiar, eso sí, con su lesión en el pie izquierdo.

Algo decepcionante la actuación de las Aprilia en un circuito que teóricamente les debería ir bien, pero en el que se han colocado con Aleix Espargaró sexto y Maverick Viñales séptimo. Necesitan hacer buenas salidas para estar peleando de verdad por la victoria. Por cierto, Miguel Oliveira pasó la Q1 y saldrá undécimo.

En la Q1 pasó el incidente rocambolesco de la jornada, y de nuevo Marc Márquez está involucrado. El piloto de Honda quiso coger la rueda de Bastianini, pero se despistó cuando el de Ducati miraba para atrás y se lo ha llevado por delante. El resultado: Márquez otra vez en el suelo y Bastianini eliminado en Q1 con destrozos en su moto. Los comisarios aún no se han pronunciado.

El gesto de @marcmarquez93 cerrando los ojos 😔



Ha llegado a Assen con una fisura en la costilla y una fractura en un dedo #DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/9taglUIht2 — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2023

Márquez ni siquiera ha sido la mejor Honda. Saldrá decimoséptimo, mientras que Takaaki Nakagami se ha clasificado decimocuarto y no ha estado tan lejos de pasar el corte. Definitivamente, no es aceptable la temporada de Márquez, por más que efectivamente la Honda no sea una moto para ganar el mundial.

Bien KTM, colando a Brad Binder en la quinta posición. Siendo un piloto que se crece en carrera, no hay que descartarle para ninguna batalla. Jack Miller saldrá duodécimo, mientras que Johann Zarco fue el otro en superar la Q1 y partirá octavo, justo por delante de la Ducati de Álex Márquez. Iker Lecuona ha acabado penúltimo en su regreso.