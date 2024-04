Aston Martin de momento seguirá siendo el quinto coche de la parrilla, pero con la renovación de Alonso y los cambios que vendrán en 2026 pueden suceder muchas cosas de cara al futuro de la marca.

Las noticias de Aston Martin

La escudería Aston Martin tiene a Aramco como socio, quienes son los que les proporcionan el combustible, se espera que entren en la nueva era de motores del 2026 con ventaja frente al resto, estos ya ayudaron a la FÍA con muestras de combustible sintético, el cual también es utilizado en las categorías de F2 y F3, y que será el utilizado por los motores desde el 2026. Continuando con el futuro de la marca, Honda, se unirá a ellos a partir de ese mismo año, quienes también suministran motor a Red Bull Racing y RB Visa Cash App, se espera que con el combustible sintético de Aramco puedan obtener grandes resultados desde un inicio, cosa que también ha declarado el presidente de Honda, Watanabe, diciendo que tienen de objetivo ser campeones del mundo a partir de 2026, siendo el objetivo de ese año, aunque no resulte nada fácil. Por último, toca decir que han ampliado su compromiso con la F1 hasta 2030, además de adquirir una participación cercana a los 20 millones de libras.

Aston Martin y Honda. Fuente: @astonmartinF1

Declaraciones del equipo

Con el GP a tan solo unos días, y la renovación de Alonso a largo plazo, han salido declaraciones de grandes directivos y jefes del equipo.

Tom McCullough declaraba que desde que llegó Fernando Alonso a la escudería, su talento y experiencia los ha hecho posicionarse con un valor incalculable, siendo ahora una escudería de la todos hablan, y que dentro del equipo todos están contentos con que el asturiano se quede. También decía que este año han mejorado los pit-stops y que están usando buenas estrategias en carrera, además de que se encuentran en una batalla constante con Mercedes y McLaren en la que hay que evitar hasta el más mínimo error.

Junto a McCollough, se unieron personas como Pedro de La Rosa, quien argumentó que están muy contentos de que se quede, que se fijan en el rendimiento más no en la edad, y que seguramente esté en su mejor momento pese a los años que trae.

Ahora toca hablar de lo que dijo Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China. Se mostró conciso, diciendo que uno de los motivos por los que se quedaba era por el compromiso que van a tener a futuro con Honda, mostrándose contento de volver a trabajar con la marca. Declaro que se encuentra muy feliz de seguir con la escudería, y que lo más seguro es que sea su último contrato. Y por último le dedicaba grandes palabras a su compañero, Lance Stroll, al que le halagó, diciendo que sin el no sería capaz de alcanzar el 100% del coche si no fuese por Lance, quien es más sensible a las cosas, según Alonso, y esto le ayuda para manejarse mejor.