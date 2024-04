Baréin, Arabia Saudí, Australia, Japón, y ahora, China.

Sin duda, el nuevo calendario de la Fórmula 1 deja algo extrañados a esos antiguos fans que estaban acostumbrados a una estructura ya marcada dentro del año. Sin embargo, está claro que la vuelta del Gran Premio de China es una alegría para pilotos, equipos y aficionados, ya sea en primavera, verano, otoño o invierno.

En el año 2003, concretamente en el mes de abril, el distrito de Jiading, en Shanghái, comenzó a marcar la historia de los circuitos en la Fórmula 1.

Hermann Tilke, arquitecto de circuitos, fue el encargado de distribuir los 5,5 kilómetros de trazado en forma del carácter chino 'shang' (上).

Con un coste de 300 millones de dólares, el Circuito Internacional de Shanghái estuvo listo para competir un año después, en 2004.

En su primer Gran Premio, los pilotos viajaron a Shanghái para la 16º entrega del campeonato, el 26 de septiembre.

Rubens Barrichello fue el primer piloto ganador del Gran Premio Chino, seguido de Jenson Button y Kimi Raikkonen.

Un joven Fernando Alonso estuvo a las puertas de ver el podio, quedando cuarto con su Renault.

Además, el circuito chino siempre ha sido especial pues, al estar ubicado a finales del calendario, las peleas que se han vivido en su trazado han sido épicas. En 2005 fue la última carrera, en 2006 la antepenúltima, y en 2007 y 2008 la penúltima.

En 2019, el circuito de Shanghái fue el encargado de albergar el Gran Premio número 1.000 de la Fórmula 1. Además, y al ser la tercera entrega de aquella temporada, la lucha entre pilotos de Mercedes, Bottas y Hamilton; y los de Ferrari, Vettel y Leclerc, estaba más viva que nunca.

Fuera de la Fórmula 1, el circuito chino alberga también las 8 Horas de Shanghái, del Campeonato Mundial de Resistencia, y fue sede del Gran Premio de China de motos.

El circuito de Shanghái tiene, en concreto, 5.451 metros de longitud.

La primera curva, una de las más complicadas de la temporada, se han vivido adelantamientos para el recuerdo después de llegar de la recta principal de meta.

La otra recta, la de la parte trasera del circuito, cuenta con una longitud de 1,2 kilómetros, siendo esta una de las más largas del campeonato.

En este punto, los pilotos llegan a coger una velocidad de hasta 340 kilómetros por hora.

Con 16 curvas en total, 9 a derechas y 7 a izquierdas, y con una temperatura, generalmente óptima para conducir, la degradación de la pista no es de las más notables del calendario.

Igualmente, después de cuatro años fuera de las competiciones, el circuito de Shanghái ha sido modificado en cuanto a material de pista, por lo que todo puede pasar en este Gran Premio.

La vuelta más rápida marcada en el trazado la consiguió Sebastian Vettel en 2018, con un tiempo de 1:31,095.

Por primera vez esta temporada la Fórmula 1 vivirá el Formato Sprint de las carreras aunque, de nuevo, con cambios en los formatos del fin de semana.

La emoción comenzará el viernes 19, con los entrenamientos libres 1 que, además, serán las únicas prácticas de todo el fin de semana. Serán a las 11:30h local, con una hora de duración si todo transcurre con normalidad.

Después, esa misma tarde, a las 15:30h, dará comienzo la clasificación de la Sprint, con 44 minutos de duración. El formato es el mismo que el de una clasificación normal.

La propia Sprint tendrá lugar el sábado, a las 11:00h. Durará una hora, más o menos, en función de las vueltas decretadas.

Tras eso, los 8 primeros pilotos clasificados serán los que consigan puntuar por primera vez en el fin de semana.

Una vez terminada la Sprint, se llevará a cabo la clasificación para la carrera, que tendrá lugar el sábado 20 a las 15h local.

Durará una hora, y decretará el orden de salida de la carrera del domingo 21, que será a las 15h.

En España, el horario es el siguiente:

Entrenamientos libres 1: 05:30 - 06:30

Clasificación de la Sprint: 09:30 - 10:14

Sprint: 05:00 - 06:00

Clasificación de la carrera: 09:00 - 10:00

Carrera: 09:00

China 2005 🇨🇳



Renault secure their maiden Constructors' Championship



Ending five years of @ScuderiaFerrari dominance 💪#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/hjSLn7Ny1U