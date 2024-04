Un poco antes de empezar la temporada se dio a la luz la noticia que hizo estallar la silly season mucho antes que de costumbre: Lewis Hamilton correría en Ferrari a partir de 2025. La dupla que formarán el británico el monegasco será sin duda alguna una de las más fuertes de toda la parrilla, pero, ¿Qué pasa con Carlos Sainz?

El todavía piloto de la escudería italiana se quedó sin asiento para la próxima campaña. Gracias a esto se está viendo un "matador" mucho más maduro y claramente es un top 3 de la parrilla. En todas las carreras en las que ha participado ha conseguido un podio y de no ser por la operación de urgencia de apendicitis que tuvo, la cual hizo que se perdiese el Gran Premio de Arabia Saudí, quizás ahora mismo iría líder en el campeonato. Lo que seguro que iría es por delante de su compañero, Charles Leclerc, al cual ha conseguido batir por fin en clasificación.

Opciones

Sainz está intratable, y es por esto que le han salido muchas "novias" para este verano. La primera de todas y la más rumoreada desde hace ya año y medio es Audi. La mítica marca alemana llega a la Fórmula 1 para reemplazar a Sauber, actualmente Kick Sauber. La escudería lleva preparándoselos varios años y lo que es muy importante, sin límite presupuestario. Aun así, todo el mundo sabe que los equipos que llegan nuevos no suelen ir muy "finos" al principio, con lo que quizás no sería la mejor idea. Eso sí, sería un proyecto el cual el español lideraría de cabo a rabo, lo que es un buen punto a favor.

El monoplaza de Audi | Fuente: Getty Images

Aston Martin ha cerrado la puerta a todo rumor gracias a un comunicado oficial con la renovación de Fernando Alonso hasta 2026. No eran pocos los que tenían esperanzas en este movimiento, ya que era un 2x1: Carlos Sainz llegaría a vestirse de verde para un proyecto a medio plazo, mientras que el astro asturiano formaría la mejor pareja de la parrilla con Max Verstappen en un inalcanzable Red Bull. Aunque, como bien se ha dicho antes, esto ya es imposible.

Y, hablando de Red Bull, es probable que el madrileño vuelva a ser compañero de "Mad Max", esta vez no en Toro Rosso, sino en la "primera división". Las buenas acciones de "chili" y las no tan buenas de Checo Pérez han hecho que en la cabeza de los altos cargos de la marca de bebidas energéticas empiece a rondar esta idea. Si bien tendría un monoplaza que va sobre railes, no cualquiera puede soportar la sombra de Max Verstappen. Sainz está en un estado de forma, física y mentalmente, espectacular, pero ¿suficiente para plantarle cara al neerlandés?

Sainz y Russell peleando en pista | Fuente: Getty Images

Y finalmente, la última bala del Madrileño para la temporada que viene es Mercedes. La escudería alemana se ha quedado sin el que ha sido su piloto insignia durante casi una década y con el que han ganado incontables títulos mundiales. El asiento libre que deja Lewis Hamilton podría considerarse como un cambio de pilotos y Carlos Sainz podría aterrizar en Brackley. Su compañero sería el destinado a ser el "número 1" de la escudería, George Russell. Es por esto que muchos aficionados del "smooth operator" no ven con buenos ojos esta opción. Además, el equipo está en una de sus peores formas desde que volvió a correr, y es que por el momento no parece que vayan a pelear por podios. Aun así, Mercedes es Mercedes y al ser una de las grandes de este deporte es muy probable que vuelva a estar en las primeras posiciones en unos años.

Carlos Sainz tiene muchas opciones muy interesantes de cara a la temporada que viene. Por el momento no está nada decidido, pero está claro que dentro de más bien poco el madrileño tendrá que elegir un bando.