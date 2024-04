Hace unos días, Atresmedia llegó a un acuerdo con Dorna para retransmitir los Grandes Premio de Jerez, Barcelona y Valencia. Los entrenamientos del sábado en el canal Mega, y tanto las carrera al Sprint del sábado, como toda la jornada del domingo, por el canal La Sexta. Bien, pues el pasado lunes DAZN, la plataforma que ya emite el mundial, anunció que también retransmitirán toda la acción gratis en el trazado jerezano.

Este fin de semana llega la cuarta cita de la temporada, y primera en suelo español. Jerez siempre es una cita especial y DAZN no ha tardado en contraatacar a la oferta de Atresmedia para tener la máxima audiencia posible en un GP tan especial. Por tanto, para seguirlo por la plataforma, no hace falta suscribirse, si no sólo registrarse. Esto no es nuevo, ya que está ocurriendo con el Mundial de Superbike, la Copa de Italia de fútbol, o la Champions League femenina.

Pack completo

No sólo los fans disfrutarán de los entrenamientos y las carreras de las tres categorías. También cuentan con el programa 'Paddock abierto by Aprilia' que se emite los jueves por la tarde, o 'Código MotoGP', donde Natacha Alfageme cuenta los lunes post GP lo no visto durante el fin de semana.

DAZN en Jerez | DAZN.es

Por tanto, todo el país podrá disfrutar de los comentarios de Pablo Juanarena, Jorge Lorenzo, Izaskun Ruiz, Carles Pérez, Pol Espargaró, Borja González y Amanda Gala. Todo ello en un fin de semana donde puede ser igual o más emocionante que la última cita en COTA, y que además contará con el wild card de Dani Pedrosa.

Lorenzo, que conoce la pista jerezana como pocos, se ha manifestado muy contento con la noticia. "Es una noticia increíble para los aficionados que puedan ver MotoGP totalmente gratis, y con el mejor equipo, en DAZN. Poder llevar a las casas de la gente el Gran Premio de España, uno de los más especiales para mí, y que mucha gente pueda engancharse al Mundial, es un auténtico orgullo".