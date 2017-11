Aarón Polanco, a fondo: "Siempre he querido ser más que Rossi, por eso llevo el 47"

Google Plus

Fotomontaje: Rocío Hellín | Vavel España.

Aarón Polanco Muñoz nació en Almussafes el 10 de marzo del 2000. El piloto valenciano comenzó a dar sus primeros pasos en motociclismo de la mano de su padre con una Minimoto regalo de su tio, cuando tenía tan solo 7 años. Años después, en 2009, empezó a aprender en la escuela del Circuit Ricardo Tormo, con la Cuna de Campeones, donde logró su primera victoria en Minimotos.

De ahí pasó a la categoría de MiniGP 90 en la cual se proclamó Campeón, tras ello fue becado para competir en MiniGP 140 consolidando otro Campeonato más en su trayectoria. Pasó también por MotoDes 80cc y Moto4 antes de aterrizar en el FIM CEV Repsol, allá por 2014 en la categoría de Moto3.

A sus 14 años dio un gran paso en su carrera deportiva siendo piloto del Aspar en el CEV y tras tres temporadas con Jorge Martínez esta temporada ha cambiado de equipo. Junto con Stefano Nepa forma parte de la estructura del Leopard Junior Team en el Campeonato del Mundo Junior y sobre la Honda con el dorsal 47 ha logrado sumar un total de 52 puntos, que le sitúan en el décimo puesto de la general a falta de disputar la última carrera del Mundial Junior en Valencia.

La ausencia de Livio Loi en el Gran Premio de Aragón dio paso a que Polanco debutara en el Mundial de Moto3, convirtiéndose así, a sus 17 años, en el cuarto valenciano en debutar en el Mundial es lo que va de año. Logró terminar la carrera 24º sobre los 32 pilotos inscritos.

Aarón cuenta cómo ha llegado a lograr sus metas tras años de esfuerzo y desvela su futuro más cercano en exclusiva para Vavel.

PREGUNTA: Como piloto valenciano se ha formado como piloto en La Cuna de Campeones del Circuito de Valencia, ¿qué valores como piloto le inculcaron en sus comienzos?

RESPUESTA: La Cuna de Campeones casi me ha enseñado a ir en moto, cuando empecé a correr con ellos empecé a ver telemetría y a correr en circuito grande.

P: Cuando empezó en la Escuela del Circuito ya sabía que se iba a dedicar al motociclismo o era por diversión y entretenimiento?

R: No, desde pequeño ya sabía lo que quería, que es ser Campeón del Mundo, y poco a poco yo creo que lo conseguiré.

P: ¿Recuerda alguna anécdota de sus primeras carreras?

R: Era muy divertido porque no era todo tan profesional y había muchos pilotos que ahora están aquí en el FIM CEV y en el Mundial y nos lo pasábamos muy bien. En esas carreras salía a ganar pero también a disfrutar.

P: ¿Cómo se ha preparado para la temporada en el Mundial Junior?

R: Físicamente he estado haciendo entrenos toda la temporada y mentalmente también estoy yendo a una psicóloga deportiva para rendir al máximo.

P: ¿Qué consejos le da?

R: La psicóloga me dice las cosas más claras porque sabe cómo hacerlo para luego llevarlo a cabo dentro de la pista.

P: ¿Lleva el dorsal 47 por algo en especial?

R: Sí, porque de pequeño siempre me gustaba Rossi, aunque todavía me sigue gustando, y siempre he querido ser más que Rossi, por eso llevo el 47.

P: ¿Cómo es su día a día fuera de pista?

R: Este año estoy estudiando a distancia para poder preparar mejor la temporada, estudio un módulo de nutrición deportiva y ahora voy a empezar TAFAD (Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas). Mi día a día es entrenar por la mañana, estudiar tres horas después de comer y entrenar por la tarde.

P: Díganos su punto fuerte sobre la moto y su punto débil.

R: Mi punto fuerte son las curvas, tengo bastante paso por curva y mi punto débil en carrera es la agresividad pero poco a poco noto que soy más agresivo.

P: ¿Qué cambia de su rutina en una semana en la que tiene que competir?

R: Cambio los entrenos y un poco la comida, como menos cantidad y más ligero para sentirme mejor.

P: ¿Le ha marcado el equipo algún objetivo a cumplir para la temporada?

R: No, pero yo sí me lo marco. Mi objetivo es acabar haciendo podios porque aún estamos a mitad de grupo de cabeza, no estamos últimos pero tampoco subimos a pódium.

P: ¿Cómo ve su futuro a corto plazo?

R: Si esta temporada acabo delante me gustaría hacer el año que viene el Mundial pero si no acabo de los cinco primeros clasificados me gustaría repetir en el Junior para llegar al Campeonato del Mundo.

P: ¿Cuáles son sus circuitos favoritos del Campeonato y por qué?

R: Mi favorito es el de Valencia porque voy a entrenar allí todos los días. El otro es Portimao, porque es muy divertido, tiene muchas subidas y bajadas y me gusta mucho.

El test

1. Su primera moto: Minimoto china.

2. Otro deporte favorito: Ciclismo.

3. Plan B si tuviera que dejar el motociclismo: carreras de atletismo.

4. Dos hobbies: estar con mis amigos e ir al cine.

5. Manía antes de carrera o amuleto: llevar calcetines largos.

6. Frase motivadora: ¡A por ello!

7. Deseo cumplido: Estar en el Mundial Junior.

8. Un sueño: ser Campeón del Mundo de Moto3.

9. Piloto referente: Valentino Rossi.

10. Lo más duro de ser piloto: no tener tiempo para la vida social.