Johan Zarco revoluciona el Tech3

Johan Zarco durante el GP de España. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

El Yamaha Tech3 hizo una apuesta arriesgada este año renovando su equipo por completo con dos rookies que venían de la categoría de Moto2, Johan Zarco y Jonas Folger. Sin embargo, cuatro Grandes Premios han servido para demostrar el gran acierto del Tech3 con esta apuesta. Sin ir más allá, el pasado fin de semana en el GP de España celebrado en Jerez, su piloto Johan Zarco logró ser la mejor Yamaha en carrera con un meritorio cuarto puesto. Folger, por su parte, acabó la carrera en octavo lugar.

Al finalizar el Gran Premio, Johan Zarco se mostró más que satisfecho con el resultado obtenido recordando que "Jerez es una pista complicada y que todoslos pilotos estaban muy cerca en clasificación", Zarco arrancó la carrera de una manera brillante pese a que su ritmo fue decayendo con el paso de las vueltas, un hecho que el francés explicó tras el GP "al principio de la carrera me sentía bien y empecé a tirar, eso me permitió adelantar hasta colocarme segundo, ya en esa posición casi me caigo dos veces y no he podido seguir tirando porque iba muy al límite y sentía que me iba a caer". El piloto galo reconoció que el objetivo es estar en el podio o lo más cerca posible así que concluyó que "hemos hecho el trabajo hoy".Ahora el francés tiene dos semanas de descanso para afrontar la que será la carrera más especial del mundial para él, el Gran Premio de casa en Le Mans, Zarco está seguro de que "en Francia tengo que disfrutar cada momento, todo esta yendo bien pero eso quiere decir que los malos momentos pueden llegar, tenemos que vivir en el presente y apreciar nuestro trabajo".

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Jonas Folger también analizó su carrera diciendo que "estoy muy contento con el resultado obtenido hoy, hemos conseguido buenos puntos para el campeonato", aun así, el piloto alemán no se da por satisfecho y espera mejorar en la primera vuelta "tengo que mejorar en la vuelta inicial, he cometido demasiados errores cuando hemos salido" Folger sabe que si mejora este aspecto puede estar más arriba ya que como él mismo dijo "cuando las ruedas han caído tenía un ritmo parecido al de Johan". Por otro lado y en clave del próximo Gran Premio, Folger dijo que tratará de sacar lo mejor de sí mismo ya que es un Gran Premio importante para el equipo Tech3 ya que su procedencia es francesa.