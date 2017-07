Suzuki, renovarse o morir

Fotomontaje: Martín Velarde - VAVEL

Es evidente que algo no funciona en Suzuki. No sabemos si serán sus pilotos, la moto o una mezcla de ambas. Pero lo que no es normal es que la escuadra nipona esté viviendo su peor temporada desde su vuelta a la categoría reina hace tres temporadas. Sí, es verdad, perdieron a su piloto estrella Maverick Viñales, pero eso no es motivo para tal bajón de rendimiento. También sea dicho que dejaron escapar a otro grandísimo piloto como Aleix Esparagaró, algo que, a día de hoy, sigo sin comprender.

Cambio de pilotos, ¿causantes del problema?

Es verdad que se renovaron muy bien, con grandes pilotos como Andrea Iannone y un debutante como Álex Rins, subcampeón del mundo de Moto2, al igual que hicieron con Viñales dos años antes.

Foto: Zimbio

Con todo ello, quien debe llevar el peso del equipo debería ser Andrea Iannone y con esa idea se le fichó, pero, por el momento, no lo está demostrando. Rins es un debutante y se debe limitar a crecer como piloto y adaptarse a una categoría tan difícil como es MotoGP. Muestra de ello es que de las nueve carreras disputadas hasta la fecha solamente ha podido disputar tres de ellas, ya que en el GP de las Américas sufrió una fractura de radio y cúbito que le dejó en el dique seco hasta la octava cita de la temporada en Assen.

Crisis de resultados

Pero como se suele decir las comparaciones son odiosas, y Iannone está a años luz de Viñales, incluso en su temporada de debut. Hasta la fecha, el mejor resultado de Iannone con Suzuki es un séptimo puesto en el tercer Gran Premio de la temporada. Sumados los puntos del resto de carreras solo suma 28 puntos, mientras que Viñales sumaba 56 en su temporada de Rookie con el mismo número de carreras disputadas. En 2016 Viñales ya conseguía la friolera de 83, para acabar con un total de 202 puntos y cuarto en el campeonato.

Al trabajo de Viñales había que añadir las dos grandes temporadas de Aleix, que permitió a Suzuki lograr una enorme cantidad de puntos en el mundial de Constructores. Este año, entre los dos pilotos, solamente han logrado 35 puntos, algo extrañísimo.

Foto: Zimbio

Bajo mi punto de vista, no creo que todo esto se deba al cambio de pilotos, debe haber algo en la moto que no acaba de funcionar. Pero tampoco es muy comprensible que de una temporada a otra, una moto capaz de plantar cara a las mismísimas Honda y Yamaha, que consigue ganar carreras y subir con asiduidad al podio, a la siguiente no sea capaz de pasar del séptimo puesto. Me parece algo poco comprensible.

Maverick, una voz autorizada

Una persona con voz autoritaria para hablar de la situación de Suzuki es el actual piloto de Yamaha Maverick Viñales, quien atribuye los problemas de Suzuki a una importante falta de motivación.

“Es difícil opinar sin estar dentro, lo que sí veo es que el año pasado siempre estábamos ahí. Sobre todo, en los entrenamientos teníamos los mismos tiempos por vuelta y hacíamos unas Q2 muy similares a la de los pilotos más rápidos. Eso te ayuda a crear una atmósfera de motivación, de superarte y trabajar”, explicaba Viñales.

“No sé si este año tienen la misma motivación que el año pasado, que cada fin de semana estábamos entre los primeros. En la carrera nos costaba más, pero quieras que no de un gran premio al otro te hacía mejorar. Quizá esa [falta de] motivación no les está ayudando mucho”, comentaba el piloto español.

Foto: Zimbio

“Pero esa es mi opinión, la moto funcionaba bastante bien el año pasado, desde luego mejor que los resultados que están haciendo. Realmente tienen que mejorar, porque estando siempre el diez o el once y no salir de ahí, les costará motivarse”, alertaba el triple ganador de Gran Premio esta temporada.

Veremos si son capaces de revertir la situación, pero las relaciones entre piloto y equipo y la motivación del mismo, no son las mejores para llevar a cabo el cambio.