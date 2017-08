Jorge Lorenzo: "Cada vez estamos más cerca de la victoria"

Foto: Marc González - VAVEL

El circuito de Spielberg era el gran favorito para ver a Jorge Lorenzo estrenarse en lo más alto del podio en su primera temporada como piloto de Ducati. Sin embargo, el mallorquín volvió a sufrir problemas con su moto, esta vez de combustible, que lo penalizaron en la que se está gestando como una temporada de adaptación a la Desmosedici.

“Tuvimos dos problemas” explicó Jorge. “Desde la vuelta tres sufrí de consumo de combustible y tuve que cambiar el mapa de potencia a uno que hacía la moto más lenta. Todo y cambiar el mapa, al final sólo me han sobrado 60 miligramos de gasolina. Además, el flanco derecho de la goma trasera cayó mucho”, concluyó el piloto.

Como ya viene siendo habitual, los neumáticos volvieron a ser los grandes protagonistas del Gran Premio austriaco. Jorge optó por montar el medio delantero y blando trasero, misma combinación con la que consiguió la victoria su compañero de equipo, Andrea Dovizioso. “Nunca sabremos qué nos ha faltado para luchar por la victoria, quizá el neumático duro detrás o el blando delante nos hubieran ido mejor, pero nunca lo sabremos”, confesó.

También añadió que no había probado la goma dura en todo el fin de semana, y “no puedes salir a carrera sin haberlo hecho, no sabemos si nos hubiera ido mejor o peor, no puedo pensar en eso”. Al ser mencionado sobre que su compañero de equipo ganó en las mismas condiciones, Lorenzo no vaciló en su respuesta: “Dovizioso tiene una gran experiencia con esta moto y la conoce muy bien, quizá por eso sabe guardar mejor los neumáticos y el consumo”.

En relación a las Honda, sus principales rivales visto el ritmo impuesto por Marc Márquez durante todo el fin de semana, el de Ducati ha reconocido el gran paso que ha dado la marca japonesa desde la vuelta del parón de verano. “Todo el fin de semana hemos visto que las Honda han dado un gran paso adelante, así que no teníamos la ventaja de las alas del año pasado, la hemos perdido. Hemos ganado en otros puntos, pero en este circuito se notaba mucho la ausencia de las alas”, explicó Lorenzo.

No obstante, el de Palma de Mallorca es objetivo tras haber conseguido su segundo mejor resultado del año, una cuarta posición que, aunque no le sirve de cara al campeonato, es importante a la hora de ir entendiéndose mejor con su moto.

“En Jerez terminé tercero la carrera, es cierto, pero más lejos del primero. Ha sido la mejor carrera del año en rendimiento, no en resultado, y cada vez estamos más cerca de la victoria”, apuntó el piloto.