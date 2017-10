Aleix Espargaró sorprende a todos siendo el más rápido del viernes

Google Plus

Aleix Espargaró fue el hombre más rápido de la jornada del viernes. Foto: Lucas ADSC

Veinte minutos para finalizar el FP2. Viñales por el césped de Australia, Márquez probando los mismos neumáticos de Dovizioso y éste último satisfecho por no estar lejos del ilerdense. Quedaba bastante entreno todavía, pero Aleix Espargaró ya había logrado un tiempo que no se batiría.

El sol se asomaba por las playas de Australia. La temperatura era decente y cada vez estaban más lejos las nubes del pasado jueves que amenazaban, de nuevo, un Gran Premio bajo la lluvia. Los de Yamaha sonreían más que el resto.

Aleix Espargaró sorprendió pronto

Pocos minutos tardó Aleix Espargaró en estar, como ya hicieron en la FP1, en el 1:29. El de Granollers hizo un gran tiempo de 1:29.225 que no pudo superarse durante el resto de la jornada. Espargaró tenía ritmo y velocidad suficiente, quizás no tanta como para lo que hizo, o al menos lo que se esperaba de él.

Mientras que Aleix ya tenía un tiempo bastante bueno y su plaza para Q2 asegurada, el resto no solo quería superarle, sino intentar bajar del 1:29. Marc Márquez no dejaría de intentarlo, pero sus compuestos, medio delante y blando detrás, eran muy inusuales para el ilerdense. Probando los mismos neumáticos que Dovizioso, Márquez no pudo batir a Espargaró, pero sí demostró que con las mismas gomas es más rápido que su perseguidor de la general.

Marc Márquez probó el neumático trasero blando en el FP2. Foto: Box Repsol (twitter)

Mucho han cambiado las cosas para Viñales

Viñales no volvió a ser ese demoledor piloto de pretemporada que en este mismo circuito hizo una vuelta de record. Por aquel entonces era pretemporada. Las cosas han cambiado demasiado. Viñales no hizo malos tiempos, tenía buen ritmo pero no iba tan cómodo como entonces.

A falta de veinte minutos para finalizar, el español se fue al suelo en la curva ocho. En el cambio de dirección perdió la rueda delantera. Su M1 se deslizaba, él ya tenía en mente volver a la pista. Viñales corría para su box y seguir en el entreno. Ganas no le faltan.

Viñales sigue teniendo opciones al título, pero sus sensaciones siguen sin ser buenas. Foto: Yamaha MotoGP

Seguían pasando los minutos y ningún hombre podía con el tiempo de Espargaró. Faltando cinco minutos, Jack Miller, que en el FP1 fue tercero, hizo una vuelta en 1:29.466. El de casa se posicionaba quinto, seguid por Johann Zarco, Cal Crutchlow, Andrea Iannone y Dani Pedrosa. Peores sensaciones tuvo Valentino Rossi. Mucho tendrá que mejorar el italiano para estar en la Q2.

Marcaje al hombre entre Márquez y Dovizioso

Márquez seguía intentándolo, quería ser, como ya hizo en el FP1, el más rápido. El último sector del piloto de Honda es bastante rápido, pero no lo suficiente como para superar a Espargaró. El ilerdense terminó a tan solo cinco milésimas del de Granollers. El tercer hombre más rápido fue Dovizioso. Un claro marcaje al cuerpo el del italiano al español, seguramente no le pierda de vista durante la carrera.

Cuarto terminó Cal Crutchlow, seguido por un Viñales que no pudo mejorar su tiempo después de la caída. Sexto fue Miller, motivadísimo para realizar una buena actuación en casa. Jorge Lorenzo terminó undécimo y Valentino Rossi duodécimo.

La temperatura será inestable durante los próximos días, aunque se espera que la lluvia no vuelva a la isla. El viento seguirá sin abandonar el precioso circuito de Philip Island.

FP2 MOTOGP PHILIP ISLAND