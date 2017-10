Marc Márquez: "Remontar aquí es complicado, pero llevo una moto que corre"

Entrenamientos del Gran Premio de Aragón. Foto: Lucas ADSC | Vavel España

El piloto de Cervera ha vuelto a brillar hoy en el circuito de Phillip Island consiguiendo su séptima pole del año con un margen de tres décimas sobre el segundo clasificado. Marc ha estado luchando con las Yamaha de Viñales y Zarco hasta que la bandera de cuadros le ha adjudicado otra pole más en su palmarés.

“Siempre se pueden bajar los tiempos, pero es un circuito en el que apretar a una vuelta apetece poco, cualquier error es fácil de cometer y se va muy rápido y una caída puede ser peligrosa. Ya por la mañana me he caído, aunque ha sido muy lento, pero tienes que minimizar los riesgos. No quería caerme porque aquí se va muy deprisa y he pensado que tenía un buen tiempo. Si alguien lo hubiera mejorado le aplaudo y ya está, pero no quería arriesgar más" ha declarado al final de la sesión.

ESTRATEGIA DE LA QUALY BASADA EN LOS NEUMÁTICOS

Parece que este año una de las claves importantes para encontrar el punto bueno en la moto son los neumáticos. Esta mañana tras el FP3 y el FP4 Marc ha tenido que cambiar de estrategia tras haberse ido al suelo en una zona peligrosa.

“Iba a dos neumáticos y no hemos cambiado la estrategia, pero sí la forma de ejecutarla ya que al tener que esperar luego me he encontrado con tráfico, a Dovizioso y otros pilotos que con mi plan inicial no los hubiera encontrado. Al final he podido hacer una buena vuelta y estoy contento por la pole y, sobre todo, por el ritmo”, ha explicado.

ESTRATEGIA DE CARA A LA CARRERA

La estrategia de Marc para afrontar esta nueva prueba es clara: "Si es en seco haremos una estrategia porque me encuentro bastante bien, si en es mojado tendremos que jugar nuestras cartas. Esta mañana con la lluvia nos ha costado un poco y me he caído, pero sabemos en qué tenemos que mejorar. Lo importante intentar podio y por delante de Dovi, sobre todo”.

UN MAL DIA PARA SU RIVAL DIRECTO EN EL MUNDIAL

Andrea ha tenido una qualy complicada por varios factores y tendrá que realizar una gran remontada de la 11ª a las posiciones de cabeza para luchar con Márquez por la victoria y así no descolgarse de la lucha por el mundial.

Para el de Cervera esto es una ayuda extra porque el tiempo que Dovizioso perderá pasando a otros pilotos, Marc puede aprovecharlo para distanciarse. Aún así mañana todo dependerá de las condiciones que se vayan dando.

DIFERENTES FACTORES DE CARA A LA CARRERA

Una de las condiciones que pueden darse es una carrera flag to flag, una condición complicada que se tiene que basar en una buena estrategia.

“No me apetece mucho ya lo pediremos en otra carrera si estamos más justos. El problema es que a veces sientes una llovizna en la visera y no está mojada para lluvia y cuando llueve se seca rápido, es muy difícil interpretar. Si tiene que ser con lluvia espero que lo haga en el warm up para hacer pruebas”, ha sido la respuesta de Marc a las condiciones del flag to flag.

Otro factor importante de cara a la carrera de mañana será la elección de un buen neumático. Las declaraciones de Márquez sobre este tema son claras: “He hecho bastante vueltas con el blando, pero Michelin está un poco preocupado porque baja bastante, todo depende de la temperatura. Pero la suerte es que con el medio me encuentro muy cómodo, muy rápido y quizá iremos a lo seguro”, por lo que podemos suponer que la elección del de Honda será el neumático medio, aunque todo puede cambiar mañana.