Previa Avintia GP de Malasia: en busca de motivaciones

Loris Baz en el Circuito de Jerez. | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Este año está siendo muy difícil para el Reale Avintia, siendo su mejor resultado en carrera el de octavo puesto de Loris Baz en el GP de los Países Bajos. Por parte de Héctor Barberá, su mejor posición ha sido noveno en en Gran Premio de Catalunya. Ambos pilotos suman 70 puntos actualmente en la clasificación de equipos satélites, algo que descontenta al equipo.

Para la desgracia de los dos pilotos, el fin de semana pasado en Australia poco antes de la carrera de MotoGP paró de llover. El año pasado demostraron que en agua iban más cómodos y por eso este dato era una desventaja. Ninguno de los dos sumaron puntos, pues el francés acabó en decimoctava posición y el español en vigésima plaza.

Hector Barberá, se rinde ante la incomodidad

Este año se quejó en varias ocasiones de que no acababa de adaptarse a la Ducati GP16 y como resultado bajará de categoría el año que viene. Su actuación en el GP australiano no fue del todo buena: salía desde la decimonovena plaza pero empezó a notar falta de agarre en la goma trasera y no pudo remontar más posiciones.

El de Dos Aguas explicaba así su incomodidad y se muestra confiado en repetir las buenas cosechas que tuvieron en 2016: “He tratado de jugar con los mapas del motor para evitar que actuase todo el tiempo el control de tracción, pero ninguno ha funcionado. Tenemos que analizar bien el neumático con Michelin porque tras la carrera no tenía signos de desgaste y ha sido extraño. El año pasado en Malasia logré mi mejor resultado en MotoGP así que espero poder repetirlo esta temporada”.

Héctor Barberá en el Gran Premio de España 2017. FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Loris Baz y su esfuerzo por regresar

Se ha quedado sin sitio en MotoGP y se rumorea que acabará el año que viene en las filas del Althea BMW, equipo de Superbike. Su Gran Premio de Australia se resume en que se tocó con un piloto mientras luchaba por remontar, y perdió algunos segundos. El piloto francés espera repetir los buenos resultados que obtuvieron en Malasia 2016, acabando quinto detrás de su compañero.

“He perdido el contacto con el grupo y aunque he atacado al máximo para volver no lo he conseguido. Además he quemado el neumático y en las últimas vueltas no tenía nada de agarre. No ha funcionado tan bien como ayer y ha sido difícil. Al final he terminado otra carrera y ahora tenemos que pasar página y pensar en Malasia, donde comenzaremos pensando en el top diez y trabajar bien desde el viernes”, zanjaba Loris.

Loris Baz en el Gran Premio de España 2017. FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

El equipo Reale Avintia espera que sus pilotos hagan una mejor actuación en Malasia, ya que contienen información positiva de los test invernales.