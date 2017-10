Aleix Espargaró será operado este jueves. | FOTO: Lucas ADSC - VAVEL

Aleix Espargaró estaba protagonizando un fin de semana casi perfecto hasta que se fue al suelo durante la carrera de Australia. Fue en esta caída cuando el catalán se fracturó el cuarto metatarsiano de su mano izquierda. Aunque en un principio parecía que la lesión no le iba a impedir disputar la última carrera de la gira asiática, finalmente se confirmó su no participación en el Gran Premio de Malasia y su paso por el quirófano este próximo jueves.

Espargaró, que durante los últimos grandes premios ha ido en ascenso junto a Aprilia, tenía la intención de no operarse para poder llegar a la carrera de Sepang, pero no ha sido posible. “La idea después de la lesión era de no realizarme una intervención quirúrgica y tratar de correr en Malasia. Desafortunadamente la situación me obliga a volver a casa y operarme”, ha explicado el piloto. Ahora, sus planes son otros: pasar por el quirófano y recuperarse lo antes posible para poder estar en el último gran premio de la temporada y en los test que tendrán lugar posteriormente. “La intención es pasar por el quirófano, recuperarme y volver a correr en Valencia”, ha declarado Espargaró.

El piloto de Granollers se muestra decepcionado por el momento en el que ha tenido lugar la caída y la lesión, ya que estaban alcanzando un gran nivel con Aprilia y por fin parecía que iban avanzando en la evolución de la moto. Sin embargo, ya piensa en Valencia. “Ha sido una verdadera mala suerte la caída, pero ya estoy concentrado en la carrera de Cheste, donde quiero demostrar el nivel que hemos alcanzado junto con la Aprilia este año”, ha comentado el mayor de los Espargaró.

Además, tras el Gran Premio de Valencia, tendrán lugar dos días de test en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, que se consideran los primeros entrenamientos de 2018. Estos días de pruebas son de vital importancia de cara a seguir desarrollando la moto de la próxima temporada, de ahí que Aprilia prefiera tener a Aleix ya recuperado en Valencia y que no compita en Malasia. Además, la marca italiana ha confirmado que no sustituirá a Espargaró en este próximo gran premio.