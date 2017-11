Marc Márquez: "Me he encontrado bien con el nuevo motor. Hay que trabajar en el chasis"

Marc Márquez en los test de la Comunitat Valenciana | Foto: Mirco Lazzari (Getty Images)

La segunda jornada de test en el circuito de Cheste acabó con los dos pilotos del Repsol Honda como dominadores de la tabla. Marc Márquez hizo el mejor tiempo del día con el motor de 2018, a diferencia de Yamaha o Ducati que no fueron capaces de sacar alguna evolución para el año que viene a pista y siguieron trabajando sobre lo de 2017. Esto demuestra que Honda lleva un gran avance sobre sus rivales en cuanto a evoluciones, y que debería preocupar al resto de equipos.

Una de las mejoras ha sido en el motor, con el que Márquez se ha sentido bastante cómodo, dejando esas malas sensaciones de los pasados años, que se quejaba del propulsor. "De inicio estamos dentro de unos parámetros aceptables", decía el recién campeón del mundo. "A veces cuando llega un nuevo motor está fuera de electrónica y de comportamiento. Este año me he encontrado bien en ese aspecto. Ahora toca trabajar en el chasis", puntualizaba.

Aunque el motor vaya bien, en el resto de aspectos tienen bastante que mejorar si quieren hacer otra moto ganadora como en las dos anteriores temporadas. "La base de motor es buena, el resto no tanto. Hay que entender qué cosas van mejor y peor para descartarlas y elegir el camino para Sepang", comentaba el de Cervera.

"Hemos ganado potencia, que es lo que normalmente se busca" Marc Márquez

Márquez se ha llevado el mejor tiempo de la segunda jornada de test con la moto de 2017 con el motor 2018 y el chasis modificado, según explicaba el piloto. "Con el prototipo nuevo no he podido dar tantas vueltas porque ha habido problemas de juventud normales, pero también me he encontrado bien".

También ha hablado sobre la decisión de Livio Suppo de dejar el equipo aunque tenía contrato hasta finales del año que viene, lo que ha pillado a todos de improvisto. "Pilla por sorpresa la decisión", admite Marc, "ha hecho unos años muy buenos, con un gran trabajo en Honda y aportando cosas positivas. Confío en la marca para suplirle". Ya han sonado nombres para sustituir a Suppo, y el que más fuerte ha sonado ha sido Alberto Puig.