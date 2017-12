Anuario VAVEL MotoGP 2017: Aleix Espargaró, una temporada difícil

Google Plus

Anuario VAVEL MotoGP 2017: Aleix Espargaró | FOTO: Minerva Guerrero

El primer año de Aleix Espargaró en Aprilia no ha sido como el piloto esperaba. Sus caídas en carreras y su lesión, le han impedido estar más arriba en la tabla de clasificación general. Ha finalizado a temporada en 15ª posición. Aún así demostrando su valía como piloto colocó a la Aprilia en el Top10 en más de una ocasión, quedándose muy cerca del podio.

Primera gira: Qatar, Argentina y Austin

Aleix brilló en su primera carrera con Aprilia. En Qatar llegó realizó una magnífica carrera e incluso peleó con Dani Pedrosa por el quinto puesto. Aunque, finalmente, el motor de la Honda era superior al de la Aprilia y Espargaró acabó la carrera en 6º lugar. Resultado muy bueno para una moto tan neonata y para ser su debut con la moto italiana.No tuvo tanta suerte en Argentina, a pesar de clasificar en 8ª posición sufrió una caída en la vuelta 15 de carrera cuando rodaba octavo y se llevó puesto a Andrea Dovizioso. Afortunadamente ambos pilotos salieron intactos pero Aleix no pudo volver a carrera.



El de Austin no fue un buen fin de semana para Aleix. Se cayó tres veces en el fin de semana, no logró pasar el corte de Q2 y su caída en Q1 le impidió poder siquiera marcar tiempo, por lo que se vió obligado a salir el último en parrilla. En carrera pudo remontar hasta la 17ª posición pero no fue suficiente para entrar en los puntos.



Gira europea

La primera cita en Europa fue en Jerez, al correr en casa parece que hizo que Aleix volviera a coger confianza con su moto, tras un buen fin de semana , Aleix logró remontar hasta la 9ª posición pasando a Valentino Rossi en la última vuelta.Sin embargo en Francia, Mugello y Cataluña no tuvo tanta suerte en las tres carreras cayó y no puedo acabar la carrera.Pero se fue al parón de verano puntuando. Fue séptimo en Alemania y volvió a meter a su Aprilia entre los diez mejores.

Parece que el mes de vacaciones le vino bien, al volver fue octavo en Brno y décimo tercero en Austria, una pista en la que el motor es muy importante.La lucha con su Aprilia era incesante hasta el punto de volver a verse por los suelos en Silverstone y San Marino.El retorno a las posiciones de cabeza llegó en Aragón, tras firmar un gran fin de semana, Aleix logró ser sexto, igualando su mejor resultado con Aprilia.

Gira asiática y Valencia

Tres semanas después, el mundial llegaba a Japón, donde siguiendo con la dinámica de buenos resultados. En tierras niponas consiguió su mejor resultado en parrilla de toda la temporada, partía cuarto. En carrera, tras una no muy buena salida cayó hasta la octava posición, pero a falta de una vuelta adelantó a Lorenzo y finalizó la carrera en séptima posición.



A pesar de los buenos entrenamientos que realizó Aleix durante el fin de semana en Australia, no pudo confirmarlos en carrera. Sufrió una doble fractura en el quinto metacarpiano de su mano izquierda.Aunque quiso correr en Malasia, el dolor de su dedo era demasiado fuerte y tuvo que volver a Barcelona para operarse.No estaba al 100% pero aun sí, decidió correr en Valencia y realizó muy buenos entrenamientos. Sin embargo el dolor en su mano le impidió el poder aguantar en los puntos.

Aleix Espargaró en el Gran Premio de Valencia//Foto: Lucas ADSC

Compañero de equipo

En el otro lado del box se encontraba Sam Lowes , el británico, rookie en MotoGP no ha terminado de adaptarse a la categoría y a la Aprilia. Solo ha puntuado en dos ocasiones, en Francia y en Japón. Finalmente Lowes volverá a Moto2 la temporada que viene.

Conclusión

De no ser por las caídas y la lesión de final de temporada Aleix habría quedado mucho más arriba en la clasificación general. Una vez más ha vuelto ha demostrar que, moto que cae en sus manos, moto que hace ganadora. Sin duda el año que viene será un año muy prometedor para el piloto de Aprilia.