Danilo Petrucci: "Este será mi último año en Pramac"

Danilo Petrucci en el GP de Valencia | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

Este año el mercado de fichajes estará intensamente activo, y es que la mayoría de pilotos de la categoría reina acaban contrato con sus respectivos equipos, como es el caso de Danilo Petrucci. La pasada temporada hizo la mejor actuación de su carrera en MotoGP, pero eso no lo es todo para poder asegurarse un sitio en la parrilla, ya que este año podría ser el último en el Pramac Racing por los rumores de la llegada de Pecco Bagnaia en 2019 y el recién aterrizado Jack Miller.

Si bien, aunque casi toda la parrilla acabe su contrato, también la mayoría de pilotos renovarán en el equipo donde estén, y así lo menos seguro hasta ahora es el futuro del italiano por los pocos asientos libres que quedarán en MotoGP, un problema que también dio dolores de cabeza a varios pilotos el año pasado, como en el caso de Loris Baz que tuvo que abandonar MotoGP y centrarse en Superbikes.

“Paolo Campinoti (dueño del Pramac Racing) y yo éramos conscientes. Él me sacó del inframundo, pero sabíamos que este va a ser nuestro último año juntos, el ciclo se está completando. Y también el sentido del proyecto Pramac para mí. Tengo un contrato con Ducati, hay una opción que acaba en junio para entrar en el equipo oficial, si no es así, quedaré libre”, zanjaba Danilo.

Ambos pilotos del equipo oficial de Ducati acaban contrato este año, y de ellos dependerá seguir o no allí y el sitio que pueda heredar Petrucci, claro está, aunque barajan la posibilidad de renovar a Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo.

Dejando atrás el lado rojo de Ducati, Danilo Petrucci tuvo el año pasado una llamativa oferta de Aprilia que rechazó por no terminar mal en el Pramac, así que el equipo italiano de Romano Albesiano lanzó la oferta a Scott Redding y éste la aceptó. “En 2017 la tentación de irme a Aprilia fue muy fuerte, convertirme en piloto oficial de una marca italiana me alentaba mucho. Pero no quiero terminar mal en mi casa. Aunque tras siete años en MotoGP, la ambición es aquella”, afirma el piloto de Terni.