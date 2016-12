Los Jaguars se dejan remontar en Houston y despiden a su entrenador

Google Plus

Los Jaguars tenían el partido cerca, muy cerca, estaban 20-8 en el último cuarto y con unos Texans que habían sentado a Brock Osweiler por mal juego todo apuntaba a que por fin ganarían después de casi dos meses, pero ni por esas, como siempre los Jaguars siempre encuentran formas de perder. Si la NFL fuera a ver quien pierde mejor, los Jaguars serían campeones, por delante de Browns y todo. Esta derrota le ha costado el puesto a su entrenador, Gus Bradley, cosa que se llevaba pidiendo desde la afición (y toda la NFL) desde hace bastantes semanas.

El partido comenzó con unas rocosas defensas como se preveía, el primer cuarto acabó sin anotaciones, pocos pases completados y un juego de carrera que corría como podía, por parte de los dos equipos. Una intercepción de Jalen Ramsey (primera en su carrera) puso a los Jaguars en la redzone al principio del segundo cuarto, pero el ataque de Jacksonville este año no esta funcionando como lo hizo el año pasado y se nota en situaciones como esta a pesar de que Houston se una gran defensa, los visitantes se tuvieron que conformar con un field goal. Brock Osweiler no encontraba a nadie, los Jaguars dominaban el pocket y no estaba a gusto, los DB de los Jaguars tambien estaban controlando bien a los receptores (incluso a Hopkins) y sufrió otra intercepción. Los de Jacksonville se pusieron 13-0 gracias a un touchdown de Bortles por tierra y un nuevo field goal convertido por Jason Myers. 13-0 y los Texans jugandose playoffs.

Al borde del descanso, Bill O'brienn, entrenador de lso Texans sentó a su QB titular para poner a Tom Savage, jugador que apenas habia participado en la NFL desde que entrara en la liga hace 3 años y que debutaba esta temporada. Al entrar no consiguió anotar en 4th&goal pero la defensa consiguió un safety al salir el ataque de Jaguars, en la yarda 1. Posteriormente Savage comenzó a mover un poco mejor las cadenas y los Texans llegaron a field goal range y pudieron ponerse 13-5, se podía remontar pero el ataque tenía que mejorar.

La segunda parte comenzó con las defensas de nuevo dominando, hasta que Marqise Lee en un retorno de un punt de Houston consiguió llegar a la end zone y anotó un touchdown de 100 yardas para Jacksonville, la cosa iba 20-8 y los playoffs de Houston peligraban con un equipo eliminado hace semanas Apareció Tom Savage con los Texans 20-11 abajo tras un field goal, se puso el mono de trabajo y coenzó a mover al equipo excelentemente en los últimos minutos de partido, Hopkins comenzó a recibir pases y los Texans llegaron a la end zone. Lamar Miller anotó el touchdown que dio la victoria a los locales, no antes de interceptar a Bortles para terminar el partido. Mal partido de Houston que tuvieron que tirar de su QB suplente para remontar un partido que iban perdiendo por pequeños detalles, mención especial a la defensa al pase de Houston, dejaron a Blake Bortles, QB que normalmente lanza para bastantes yardas, en 92.

Los Texans se mantienen 8-6 junto a Tennesee pero con ventaja en la AFC Sur y los Jaguars con 2-12 sin hacer ya nada, eso si, después del partido lanzaron un comunicado diciendo que su entrenador Gus Bradley dejaba de serlo. Asi que se pueden dar por satisfechos, la remontada les ha servido para algo.