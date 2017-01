Los Steelers salen victoriosos del Arrow Head

No fue fácil. La defensiva tomó estuvo a la altura: puso presión cuando más complicado estuvieron los Chief, y no dejaron que Smith tuviese calma, ni que encontrase su ritmo. La línea ofensiva se enfrentó a un Justin Houston que regresaba de una lesión, a un Dee Ford que aún no encuentra su techo, y a un Tamba Hali que está en sus últimos años, pero aun así tuvieron algunas dificultades protegiendo al QB. Los receptores se esforzaron por estar a la altura de una muy buena secundaria, con Marcus Peters y Eric Berry a la cabeza, pero no estuvieron se fueron con las manos vacías. Big Ben se fué con una intercepción y sin TD. Se puede decir que las unicas cosas que salieron bien fueron los equipos especiales y Le'Veon Bell.

Desde el comienzo, se vieron las marcas registradas del equipo de Mike Tomlin. Primeras opciones, pases cortos. Si eso no funciona, hay que darle el balón a Bell. Fue gracias a él y a algunos pases a Brown, Eli Rodgers y James que Boswell tuvo su primer gol de campo del partido. 3-0 para los Steelers con solamente 5 minutos de juego. Una mala patada de salida, permite que Kansas City comience su marcha en medio campo. Alex Smith logra conectarse con Kelce, con Maclin y finalmente con Wilson, quién pone en ventaja a los locales. 3 - 7 para KC y todavía quedan 3 minutos para el fin del primer cuarto. Nueva chance para Steelers. Luego de 2 frustrados intentos, en 3 y 10, Roethlisberger encuentra a Antonio Brown, su mejor receptor, con un pase de 5o yardas. Minutos después, Boswell patearía un nuevo gol de campo, lo que pone las cosas 6 a 7. Tras una marcha deficiente, los visitantes vuelven a recurrir al juego por tierra de Bell y a los pases cortos, para poner a buena distancia a Boswell, quién vuelve a convertir y pone las cosas 9 a 7, a falta de casi 10 minutos para el medio tiempo.

Gran trabajo de los Apoyadores de los Steelers. Dupree y Harrison supieron cómo presionar a Smith y Shazier es uno de los mejores en su posición

Luego de unas pocas jugadas, al intentar un pase por el centro, Smith es interceptado por Shazier, lo que le da la chance a Big Ben y compañía de ampliar la ventaja. Desafortunadamente, luego de un pase de casi 30 yardas al ala cerrada James, Roethlisberger busca a Brown pero termina siendo interceptado en el endzone por Eric Berry. Tras otra mala marcha de Smith y compañía, la ofensiva de los acereros salta al campo y consigue una nueva oportunidad de acercar a Boswell a los palos. Con un nuevo gol de campo, las cosas se pusieron 12 a 7 para la visita. Kansas City no pudo sumar nuevos puntos antes del medio tiempo, ya que tras una recepción, S. Ware suelta el ovoide, que es recuperado por el novato de los Steeler, Artie Burns.

Ya en el 3er cuarto, los Steelers decidieron cambiar un poco el enfoque y convertir a los acarreos de Bell en el eje del equipo, esperando que se formasen pequeños espacios a los lados para Brown, Heyward-Bey y Rodgers. Ésta táctica le permitió controlar mejor el reloj y darle un nuevo gol de campo a Boswell, que pondría el partido 15 a 7. En la última marcha del 3er cuarto, comenzaría a definirse el encuentro. Con 1minuto antes del inicio del último cuarto, Big Ben guio a su equipo a un nuevo gol de campo, para poner las cosas 15 a 7 y empezar a definir el juego a 9 minutos para el final de encuentro. Kansas City, no dio el brazo a torcer y con un gol de campo de Santos, pone las cosas 15 a 10.

Pittsburgh logró bajarle tiempo al reloj y acertar un gol de campo de 43 yardas a 10 minutos para el cierre. Un cierre electrizante, con los Steelers arriba 18 a 10. Con un buen trabajo de Smith, Kansas city pudo aprovechar buenas recepciones de Conley y Kelce entre otros, para dejar el balón en la yarda 1. Acarreo por el centro de Ware y el juego se pone 18 a 16. Los locales se arriesgan y van por la conversión por 2 puntos. Smith lanza el pase para Harris quién lo atrapa en el endzone rival, pero la conversión es cancelada por una falta de la línea ofensiva. En el siguiente intento, Smith le lanza, sin suerte el ovoide a Maclin, quién no puede quedarse con el balón. Los últimos 3 minutos del juego, Pittsburgh se dedicó a acarrear el balón y consumir el tiempo del reloj, para así enfrentarse a New England la próxima semana, por el Título de la Conferencia Americana y un boleto al Super Bowl.

¿Ésta derrota, es el fin de la era Alex Smith en Kansas? ¿Podrá la defensiva de los Steelers contra Brady y compañía? ¿Podrá el Trío Bell, Brown, Roethlisberger contra la defensiva de los Patriots?