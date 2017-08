¿Están los Steelers preparados para el futuro en la posición de QB?

Google Plus

Los Steelers ya buscan a su QB del futuro con el posible retiro del Big Ben (NFL.com)

Los Pittsburgh Steelers son una de las franquicias más icónicas, si no la más icónica, de la NFL. Y ser un equipo laureado en el pasado requiere en esta liga que haya siempre un presente y un futuro en el roster, y, obviamente, en la posición más importante de este deporte: la de QB. El presente está: Ben Roethlisberger ha lanzado para 46.814 yardas anotando 301 touchdowns en su carrera y parece tener una química envidiable con sus actuales receptores. Pero el Big Ben ya ha mencionando varias veces la idea de retirarse, y hay dudas alrededor de quien lo reemplazará.

El primer nombre que se pone arriba de la mesa es el de Landry Jones. El ex Sooner de Oklahoma ha dado ciertos destellos de su calidad en el primer nivel. Pero, ya entrando en su 5to año en la liga, no ha demostrado ser confiable en la posición y así convertirse en un QB de elite. Jones, quien fue seleccionado por Pittsburgh en la 4ta ronda del Draft del 2013, ha jugado solo en las últimas temporadas un total de 11 partidos, tirando para 1071 yardas, 7 touchdowns y 6 intercepciones. Estos números, además de no ser los mejores, han prendido las alarmas en la ciudad del acero.

La solución alternativa de Pittsburgh, sobre todo por Jones está lesionado, ha sido recurrir al Draft. Los Steelers se caracterizan por llenar de calidad su equipo con los jóvenes prospectos de las universidades. Este año ha añadido interesante material en la posición de QB; Joshua Dobbs, quarterback estrella de los Volunteers de Tennessee, y Bart Houston, de carrera callada en los Badgers de Wisconsin. Dobbs fue seleccionado en la 4ta ronda del Draft de este año y se ha hablado mucho de su llegada. Incluso los analistas más optimistas lo tienen arrancando la temporada regular como QB2. La realidad es que la carrera de Dobbs en los Volunteers es envidiable: 7138 yardas, 53 TDs, 29 INTs y un Passer Rating de 133.2. Los Vols han llevado a la NFL a Peyton Manning, así que porque no esperanzarse con un Dobbs al que se le dan muchas chances en las prácticas de esta off-season. En cuanto a Houston, el ex de Wisconsin tiene la confianza de los entrenadores de que será el QB3 hasta que vuelva Landry Jones, y tal vez luego espere desde el equipo de prácticas.

El Big Ben seguirá un año más, pero no parece tomar la decisión de jugar hasta desde de los 40 años (como lo hizo Manning en su momento o Brady en la actualidad. Y Pittsburgh tiene esta temporada si su QB del futuro está en su roster, o si está en la gran camada de mariscales de campo que llegarán vía Draft en 2018.