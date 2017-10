Los defectos de Bortles ocultos entre el éxito de los Jaguars

Google Plus

Blake Bortles es un Qb que le encanta arriesgar con cada pase Fuente: NFL

Todos sabemos que el quarterback es la pieza central de cualquier equipo. Lo hemos repetido por activa y por pasiva, se ha visto en el campo en más de una ocasión. Como en ninguna otra posición, el del mariscal de campo y sobre todo el del mánager del juego es quien se encarga de equilibrar la balanza ya sea hacia la victoria o la derrota.

Llevar un equipo a cuestas debe ser difícil, sino que se lo pregunten a Drew Brees y sus Saints o a Matthew Stafford y sus Lions. Pero ¿cómo debe ser cuando un quarterback oculta sus debilidades gracias a que el resto del equipo le cubre las espaldas?

Este es el caso de Blake Bortles. Sorprende ver como el quarterback de los Jacksonville Jaguars sigue todavía con un cartel de que es un buen jugador.

¿Un futuro sin Bortless?

En el training camp la historia se proponía ser distinta. La dirección de los de Jacksonville prometía ser otra. Tras acabar la temporada 2016/17 con un récord de tan solo 3 victorias y 13 derrotas, estaba claro que el rumbo que debía tomar la franquicia no podía ser con Blake Bortles tras el timón.

No obstante, los directivos no fueron capaces de encontrar en el draft a alguien que les convenciera. Tampoco en el mercado libre. Y tampoco en el resto de equipos, algo que cuesta creer cuando vale que Garoppolo podría ser una apuesta algo arriesgada (al menos cuando es a Belichick quien hay que pedirle el favor), pero es difícil de creer que algún quarterback no pudiera ser mejor opción que Blake. Josh McCown, Matt Moore... sin ir más lejos.

Pretemporada

Los Jaguars entraban a la pretemporada sin ningún sustituto capaz de sentar en el banquillo a Blake. Por lo que sin escuchar a los seguidores del equipo, los Jaguars seguían contando con él al menos en los partidos de pretemporada.

Aquí ocurrió la primera sorpresa. Los Jaguars jugaban muy cómodos y cosecharon algunas victorias. El valor de la pretemporada es casi nula. Los entrenadores y coordinadores no se juegan nada y las sensaciones que dejan en el campo poco les preocupa. Por este motivo, la actuación que dejaron en el campo los de Jacksonville fue sorpresiva pero discreta. Con victorias ante los Patriots, Falcons y Texans- Suerte- pensarían los aficionados desde las gradas.

Sobre el papel, Bortles contó con un discreto 58.9% de pases, 23 TD frente a 16 Intercepciones la temporada pasada.

Temporada 2017/18

Ya iniciada la temporada Doug Marrone, el entrenador de los Jaguars, estaba claro que había roto su palabra de que buscaría una solución frente a la posición del quarterback. Sobre el campo el jugador parecía regalar demasiados balones y su acierto en los pases tampoco era digno de elogio. Sobre el papel, su porcentaje era muchísimo peor: un discreto 58.9% de pases, 23 TD frente a 16 intercepciones la temporada pasada estaba claro que esperar de esta.

Estamos en la Week 7, y los Jaguars no podrían ir mejor. Bueno si, ganando todos los partidos pero eso sabíamos que no iba a poder ocurrir. Ganando uno perdiendo otro, los Jags se han colocado como segundos de la división AFC Sur con un 4-3.

Pero la sorpresa no es solo su récord, sino también la manera en que la han conseguido. Su partido de kickoff, frente a los Titans que acabó en derrota (37-16) dejó entrever el gran número de debilidades que poseían. Incluso se comentaban que acabarían peor que los Browns.

Esa fue una derrota. Ya en Week 2, tocaba la victoria. Y menuda victoria. En Londres, frente a los Ravens y una sólida defensa, los del caluroso Jacksonville dejaban helados a los de Baltimore y a todos los del NFL International con un 44-7.

Subir para después caer...y volver a subir

Tras volver de Londres, volverían hacer lo suyo y Blake Bortles y compañía acabarían perdiendo ante los Jets con un resultado apretado de 20-23. Los Jaguars volvían a ser los de siempre.

Ahora toca ganar. Y una vez más, cuando lo hacen, no solo lo hacen a un equipo grande sino que les humillan. Esta vez le tocó a Pittsburgh. Que con un 30-9 quedaban en ridículo por ambos lados. Por una parte por su defensa, incapaz de contener la carrera de Fournette y por otra su ataque, que tras recibir diversas alabanzas no era capaz de penetrar la defensa de los Jaguars.

Más tarde llegaría la derrota ante los Rams, y la semana pasada, la más reciente, la victoria (también humillante) a los Colts por 27-0.

La defensa y Blake Bortles, lo positivo y lo negativo

Es un equipo predecible, como su quarterback. Igual se debe justamente a eso, a que la actuación de los Jaguars depende de como sople el viento en ese momento. Está claro que, tras ver todos los marcadores, la defensa tiene mucho que ver con esto. No solo destaca el gran número en la puntuación sino también el número tan reducido que acaban anotando el rival (7-9-0).

44-7, 30-9 y 27-0 son los marcadores de las tres contundentes victorias de los Jaguars. Destaca no solo el gran número de puntos sino también el bajo del rival.

La defensa es la única responsable de que vayan tan bien esta temporada. Eso y el ataque en carrera. Ambas son una de las mejores de la NFL, aunque deberíamos decir la defensa y Fournette. Ambas son capaces de desgastar a la defensa o el ataque respectivamente.

Entonces, ¿Que parte juega Blake Bortles en todo esto? Ante los Pittsburgh por ejemplo, su actuación fue pésima: 8 pases de 14 intentos por tan solo 95 yardas, ningún touchdown y una intercepción.

Bortless oculto entre tanta victoria

En lo que va de temporada, Blake lleva 9 TD y 5 intercepciones. Un ratio bastante malo que explicaría las derrotas y como en ocasiones es la defensa quien tiene que sacar las castañas del fuego. Por su parte, el juego en carrera, donde el QB no tiene nada que ver, Fournette ha conseguido 6 TD en carrera.

En definitiva, la fórmula del éxito de este equipo se basa en su defensa y en Fournette principalmente. Su baza es seguir siendo impredecibles. ¿Su amenaza? Su quarterback, que sigue ocultando sus grandes carencias como mariscal de campo tras las victorias y esfuerzos de su equipo. Cuantas veces un equipo ha tenido que respaldar su capitán? Pocas. En un deporte y una liga tan competitiva donde al mínimo error te cuesta el puesto, sigue siendo sorprendente que Bortles siga siendo el titular.