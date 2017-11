Google Plus

Jugadores sobrevalorados que están actualmente en la liga/ Foto: Ravens

La primera selección global de cada Draft siempre genera muchas expectativas, ya que se elige al mejor jugador de la etapa colegial; sin embargo, el desempeño de estos atletas, en ocasiones, cambia drásticamente cuando comienzan su trayectoria profesional y dejan de destacar como anteriormente lo hacían. Los siguientes casos son de algunos jugadores sobrevalorados y que actualmente se encuentran en la liga.

Eli Manning ¿solo es el apellido?

Eli Manning es un quarterback que rápidamente se robó las miradas por poseer el apellido Manning. Su carrera profesional comenzó cuando fue seleccionado en el Draft del 2004, desde ese momento hasta la actualidad su trayectoria ha tenido momentos controversiales. Comenzando por dicho Draft, en el cual fue tomado por los entonces San Diego Chargers en la primera selección global; sin embargo, el jugador se negó a jugar con el que era el peor equipo por lo que Chargers llegó rápidamente a un acuerdo con New York Giants para intercambiarlo por Philip Rivers. Es así como desde ese año ha sido el quarterback del conjunto neoyorkino.

Pero con la temporada actual ha demostrado que se trata de un mariscal de campo inconsistente y sus logros se han potencializado principalmente por poseer el apellido de la dinastía Manning. En su historia como jugador se encuentran dos logros muy importantes, los campeonatos de los Super Bowls XLII y XLVI, ambos ganados frente a New England Patriots. Estos triunfos respaldan su carrera, pero al compararlo con su hermano mayor Peyton, no ha conseguido tener números que lo destaquen de los demás y por lo tanto mantenerse al margen del resto.

Ezekiel Elliott, un jugador… ¿indispensable?

Las habilidades del Ezekiel Elliott aún están a prueba. Es verdad que el corredor de Dallas Cowboys fue una de las grandes revelaciones del año pasado, pero en esta temporada 2017 se ha puesto en duda lo que realmente puede aportar al equipo y que esto no sea fácilmente reemplazado.

Los Cowboys no tuvieron el mejor inicio de temporada, ya que en las primeras cinco jornadas registraron tres derrotas, esto a pesar de contar con la presencia del running back, lo cual lo hizo ver como un elemento no tan necesario para el equipo y atribuirle todo el crédito de las victorias a Dak Prescott. Con la actual suspensión por seis partidos se pondrá a prueba si Elliot es o no un jugador indispensable para la franquicia.

Hasta el momento los números que ha conseguido en las dos temporadas son: 486 acarreos para un total de 2321 yardas en 22 juegos.

La inconsistencia de Joe Flacco

Joe Flacco es un hombre popular en la NFL; sin embargo, no destacable. Su trayectoria profesional comenzó en 2008 cuando Baltimore Ravens lo seleccionó en la primera ronda del Draft y cinco años después, en 2013, fue cuando sucedió su primera y única gran hazaña, ganar el Super Bowl XLVII, el cual será recordado por sufrir un apagón por más de 30 minutos.

En dicho Super Bowl fue considerado como el MVP del partido, pero desde ese entonces hasta la actualidad no ha logrado repetir la historia y por el contrario, sus capacidades han disminuido, siendo su defensiva, que es de las mejores de la liga, quien tenga que sacar la casta por el equipo.

Después de disputar nueve temporadas con los Ravens, el número cinco está a punto de llegar a las 34 mil yardas.

Andrew Luck, un quarterback sin mucha suerte

Fue en 2012 cuando Andrew Luck llegó a Indianapolis Colts, equipo que lo tomó en la primera selección global del Draft de ese año, ya que la franquicia se había quedado sin quarterback después de que Manning se fuera a Denver Broncos.

La trayectoria de Luck no ha sido reluciente y uno de los principales factores han sido las lesiones que lo han alejado de los emparrillados en diversas ocasiones. Actualmente no ha tenido actividad en la temporada 2017 debido a que su hombro derecho no se encuentra en buenas condiciones, situación por la cual Indianapolis hoy decidió mandarlo a la lista de reservas por lesión, logrando que se pierda el resto de temporada.

Hasta el momento sus números se encuentran en: 19 mil 78 yardas y 132 touchdowns en 70 partidos.