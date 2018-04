Previa FC Barcelona - CD Leganés: recuperar la mejor versión

La competición doméstica entra en la recta final, con todos los equipos intentando hacer los deberes antes de que finalice el curso. Sin embargo, Barça y Leganés han sido buenos estudiantes y han dejado todo preparado con tiempo para no tener que quedarse la noche del día anterior en vela. Comparaciones aparte, los de Valverde y Garitano tienen muy cerca los objetivos marcados a principio de temporada. El conjunto catalán tiene margen para obtener el título de liga, y la salvación de los 'pepineros' parece resuelta. No obstante, cuanto antes se pueda sellar, mucho mejor.

El FC Barcelona continúa caminando con paso firme hacía el título de liga. Pese al último "tropiezo" en Sevilla con remontada final incluida, el margen con el Atlético de Madrid es claro. Y más teniendo en cuenta que hay un derbi madrileño esta misma jornada. El equipo catalán necesita sellar cuanto antes el campeonato regular para centrarse en lo que viene por delante. Una final de Copa y unas semifinales de la Champions (con permiso de la Roma) que se van a antojar muy duras.

Los madrileños han pasado de ser uno de los equipos revelación de la temporada a estar en tierra de nadie, a ocho jornadas para el término del campeonato. Con la salvación más barata de los últimos años y casi sin opciones de mirar arriba, los de Garitano buscarán acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria. Y porque no, intentar dar la campanada en el Camp Nou.

Esperando al buen juego

La temporada del FC Barcelona está siendo casi perfecta, pero el equipo comienza a transmitir la sensación de que está llegando algo justo al tramo decisivo del año. Al menos, esa es la sensación que ha dejado en los dos últimos encuentros tras el parón de selecciones. Ante Sevilla y Roma, pese a salvar ambos resultados, los de Valverde dejaron la sensación de un equipo plano, con pocas ideas, menos seguridad defensiva, un conjunto partido por momentos y conformista con el resultado.

Messi encara a De Rossi | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Vuelven Coutinho y Dembélé Los tres puntos son importantes para sellar el campeonato, y el resultado de la ida de Champions invita a rotar menos que lo que se podía prever. No obstante, acertar un once parece muy complicado. Parece claro que Coutinho y Dembéle regresarán al equipo inicial tras no jugar ante la Roma, uno por no estar inscrito y otro por decisión técnica. Busquets no formará parte del equipo tras jugar infiltrado, e Iniesta también podría descansar. Rakitic, pese a llevar muchos minutos en sus piernas puede ser de la partida en el once inicial.

En defensa Vermaelen podría entrar por uno de los dos centrales, y Semedo también podría repetir en el lateral derecho, aunque Sergi Roberto tiene opciones de volver al lateral. Probablemente Paulinho complete el centro del campo. Otras opciones son las de incluir a André Gomes o Denis Suárez en la medular. Alcácer o Aleix Vidal tendrán difícil partir de inicio. Múltiples soluciones de un Barça que solo piensa en sacar tres puntos y poder mantener o ampliar la ventaja con el Atlético de Madrid.

Con nada que perder

La temporada del CD Leganés está saliendo a pedir de boca. Los de Garitano son 13º con 36 puntos, quince por encima del descenso, y a diez de Europa. Además, el equipo de la Comunidad de Madrid consiguió la hazaña de llegar a las semifinales de la Copa del Rey tras vencer en el Santiago Bernabéu. El Sevilla apeó a los 'pepineros' de la final, pero la magia del Leganés ya quedó demostrada en el presente curso.

Imagen del Leganés - Atlético de la pasada temporada | Foto: Gema Gil, VAVEL

Sin embargo, la racha de encuentros de los últimos partidos no es demasiado positiva para el club de Madrid. Pese a los dos últimos triunfos en casa ante Sevilla y Málaga, los de Garitano sólo han sacado siete de los últimos treinta puntos, lo que les ha descolgado de luchar por cotas más altas. El Leganés ya ha superado la puntuación de la temporada pasada en su debut en Primera División, donde cosecharon 35 puntos. Todo lo que sea seguir sumando será un premio para el humilde club madrileño.

Diego Rico es baja por sanción Para el choque en el Camp Nou, el CD Leganés tendrá las bajas de Mantovani y Szymanowski por lesión y la de Diego Rico por sanción. Brasanac ya está recuperado y podría entrar en la lista de Asier Garitano. También será de la partida Zaldúa, que ha tenido problemas durante la semana. El preparador de los 'pepineros' podría incluir a Raúl García en el lateral zurdo, y la duda es si Amrabat o Beauvue será el nueve. Gumbau podría entrar en medio campo, y Bustinza ejercer de lateral si Zaldúa no está para jugar de inicio.

Antecedentes

Sólo hay tres precedentes entre ambos equipos. Los dos choques de la pasada temporada y el de la primera vuelta de la competición. El balance es muy favorable para el Barça, y es que los tres choques acabaron con triunfo culé, que tienen 10 goles a favor y dos en contra. En el encuentro de la pasada temporada celebrado en el Camp Nou el resultado fue de 2-1, en un triunfo con un penalti transformado por Messi en el tiempo de descuento.

Temporada Local Resultado Visitante 2017/2018 CD Leganés 1-5 FC Barcelona 2016/2017 FC Barcelona 2-1 CD Leganés 2016/2017 CD Leganés 0-3 FC Barcelona

Estadísticas

El FC Barcelona es el mejor equipo como local de la división con 38 puntos, uno más que el Atlético de Madrid y tres por encima del Valencia. Los de Valverde sólo han cedido dos empates ante el Getafe (0-0) y Celta (2-2). El Leganés ha conseguido 12 de los 36 puntos fuera de Butarque, donde ha logrado tres triunfos (Espanyol, 0-1 / Las Palmas 0-2 / Málaga 0-2) y tres empates ante (Levante 0-0 / Getafe 0-0 / Deportivo Alavés 2-2).

Declaraciones

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes del encuentro de su equipo frente al CD Leganés, dejando claro que sólo vale ganar: "De cara al partido de mañana lo que cuenta es sumar tres puntos porque necesitamos quince para ser campeones". Además, aseguró que se espera el Leganés de todo el año: "Me espero al Leganés de toda la temporada, con mucho entusiasmoy que está haciendo una gran temporada. Allí ganamos 0-3 pero con muchas dificultades. Vendrán a sorprendernos a la contra", finalizó Valverde.

Valverde en rueda de prensa | Foto: Beto, VAVEL

Asier Garitano también atendió a los medios de comunicación antes del partido de su equipo en el Camp Nou. Para el preparador del conjunto 'pepinero', su equipo deberá competir para estar más cerca de ganar que de perder: "Necesitamos hacer un gran partido. Que las cosas que ocurran en el partido nos vayan a favor. Será un reto para nosotros poder estar más cerca de ganar que de perder. Tenemos que ir a por ello, sabiendo de la dificultad, que es grande, pero el reto es bonito, vamos a ver si somos capaces de poder competir all", añadió Garitano.

Arbitra De Burgos Bengoetxea

El encargado de dirigir el partido será el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, natural de Bilbao y de 32 años de edad. Debutó en Primera División en 2015 y es internacional desde 2018. Hasta el momento ha dirigido 37 partidos y esta temporada ha arbitrado quince encuentros en Primera División, uno de ellos al CD Leganés tras la derrota por 3-0 frente al Valencia. Al FC Barcelona tres, uno en liga ante Villarreal con victoria por 0-2 para los azulgranas, la derrota 1-0 en Copa ante el RCD Espanyol y el 1-3 de la Supercopa ante el Real Madrid. Estará asistido en las bandas por Diego Barbero e Iker de Francisco, y el cuarto árbitro será Germán Cid.

De Burgos Bengoetxea | Foto: Juan Ignacio Lechuga, VAVEL

Convocatorias

El FC Barcelona cita a 18 jugadores. Es baja por lesión Digne. Busquets no entra por precaución. Descartados Mina y Aleix Vidal. Esta es la lista: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti y Vermaelen.

Foto: FC Barcelona

El CD Leganés no ha facilitado la lista de convocados al cierre de esta previa.

Posibles onces iniciales