Previa Copa Davis. Austria - Australia: Thiem quiere bajar un monstruo

Las dos naciones se enfrentan por primera vez en 13 años y, en esta ocasión, lo harán en el Messe Congress de Graz, la segunda ciudad más grande el país. Es la primera vez que Graz acoge una serie de Copa Davis desde 2006, cuando Austria cayó ante Croacia en la primera ronda del Grupo Mundial.

Este será el cuarto choque entre ambas naciones, donde Australia esta dos a uno en la serie. El último enfrentamiento entre ambos fue en el 2005, en la hierba de Sidney, donde el equipo de Oceanía se quedó con el triunfo.

Austria de la mano de Thiem

Este año la historia va a estar muy pareja, el equipo Austríaco cuenta con Dominic Thiem, un top ten que batalló con Rafa Nadal en los cuartos de final durante más de cuatro horas de partido y que en el primer set pasó por encima al número uno del mundo.

Thiem es quien lleva el estandarte del equipo, pero detrás suyo esta la joven promesa del tenis de Austria, Denis Novak un tremendo sacador que cuenta con una derecha tremenda, pero por momentos juega apurado y se va del partido. Además de Thiem y Novak estarán los hermanos Gerald y Jurgen Melzer, quienes con Oliver Marach pueden conformar una pareja durísima en dobles.

Marach es el doblista número tres del mundo, él puede formar una buena pareja con uno de los hermanos Melzer o teniendo en cuenta como sería la serie del viernes, hacer salir a la pista a Dominic Thiem, quien incursionó en varios torneos como doblista

Australia va con las sorpresas del USOpen

No hay alivio para John Millman, ya que el cuarto finalista del US Open lleva a Australia a la batalla de la Copa Davis con Austria este fin de semana. El estado físico de John Millman será fundamental para las esperanzas de Australia en Austria. Millman quien saltó a la fama después de ganarle a Roger Federer en cuartos del USOpen, posee un tenis físico que le permite combatir por horas sin desgastarse.

Con la punta de lanza Nick Kyrgios ahorrándose para la Laver Cup de la próxima semana, Australia contará con el joven Alex de Minaur como segundo singlista. De Minaur viene bien guiado por Hewitt, lo sigue a cual torneo va y es una gran promesa para el tenis de su país.

Lleyton Hewitt se inclina por su compañero John Peers en los dobles después de nombrarse a sí mismo como capitán-jugador para un desempate del Grupo Mundial que ha perdido gran parte de su brillo debido a la reforma radical del evento de equipos de 118 años de antigüedad.