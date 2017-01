Genoa - Roma terminata, LIVE Serie A 2016/17 (0-1): Decide l'autogol di Izzo!

Aggiorna il contenuto

17.00 - Direi che è tutto. E allora grazie da parte di Gianluigi Sottile e alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Non mancate!

16.57 - Una partita incredibile e vinta, finalmente, "da grande". Sì perchè la Roma sta maturando e se - con due partite in più - oggi si trova a -1 dalla Juventus è perchè sta imparando a vincere anche quando il gioco si fa duro grazie principalmente ad uno Szczesny formidabile, oggi davvero insuperabile, e ad un primo tempo tutto sommato dominato. Nella seconda frazione è venuto fuori il Genoa che avrebbe anche meritato un pari ma si è schiantato contro qualcosa di più grande, che finalmente sembra sia giunto ad un punto di svolta.

16.52 - FINISCE QUI! LA ROMA PASSA A GENOVA! 0-1!

90' + 4' - Dzeko guadagna secondi preziosi, lo segue Rudiger alla bandierina che arriva sul fondo dopo un doppio dribbling e crossa, però male.

90' + 2' - ANCORA SZCZESNY! MA COSA STA PARANDO OGGI! Ocampos formidabile, ricezione e rovesciata alla Pinilla al limite: la toglie dall'incrocio il polacco! Che partita per lui!

90' + 1' - 4 di recupero.

90' - De Rossi tira da lontanissimo, palla alta.

88' - Fuori Nainggolan, rientra Paredes.

87' - Simeone si sbatte come al solito, qui si defila e crossa, ma lo fa male e con troppa fretta: rinvio dal fondo.

85' - Manolas dentro, esce Bruno Peres che non sembra essere in ottime condizioni.

84' - Fazio un po' scomposto su Laxalt, gamba alta, punizione rossoblù. E giallo all'argentino.

83' - SZCZESNY MO-STRU-O-SO! Ocampos tutto solo davanti al portiere dopo un colpo di testa mancato in area, il polacco dice no! Che parata! 8 in pagella!

81' - Ocampos per caratteristiche in carriera ne ha prese tante, questa volta però Rizzoli non ci crede e lo ammonisce per simulazione.

79' - Punizione da lontano per i rossoblù, tira Pinilla! Alto. E anche abbastanza largo. Sappiate che non ha segnato.

77' - Dentro Pinilla, al secondo debutto coi genoani, fuori Lazovic. Dall'altro lato fuori Perotti con qualche fischio, dentro El Shaarawy.

75' - Simeone con l'istinto da gran centravanti taglia verso l'esterno sul cross di Lazovic, ma la mette larga con la sua girata di testa.

73' - Nessun problema per la difesa genoana.

72' - Discesa di Bruno Peres che vale l'ennesimo calcio d'angolo giallorosso.

70' - DZEKO LA METTE ALTA! Il bosniaco arriva tutto solo con Lamanna ma spara altissimo! Chance enorme per lui!

68' - Si avvia in una cavalcata Fazio, ma sbaglia il passaggio.

66' - Giallo per Strootman, in precedenza nessun effetto da un corner giallorosso.

64' - Rinvio dal fondo che giunge ad Edenilson che avvia l'azione. Cross di Lazovic verso il Cholito Simeone, che però era in posizione di off-side.

62' - Dentro Edenilson nei genoani, esce Ninkovic.

61' - Ocampos stende Rudiger lanciandosi in contropiede, il tedesco ci mette del suo con una simulazione. Fallo.

60' - Nainggolan murato dopo che Strootman ha avuto una chance clamorosa di ultimo passaggio verso Perotti che sarebbe stato da solo contro Lamanna!

58' - DZEKO! PALO! Toglie il tempo attaccando il primo palo, trova il legno sulla palla perfetta di Nainggolan! Poi steso, ma niente da fare, non è rigore.

57' - Nuovo traversone dalla destra, sempre romanista, stavolta lungo ed è rimessa laterale genoana.

56' - Lazovic si accentra dalla destra e tira col sinistro, Szczesny accompagna la sfera sul fondo.

54' - Bruno Peres cerca un cross dal fondo dopo l'ennesima azione al bacio della Roma, palla quasi perfetta ma nella Terra di Nessuno dove il Genoa può liberare.

52' - Laxalt in fuga solitaria cerca il contropiede ma è agilmente fermato.

51' - Nuovo calcio d'angolo, si appresta a battere Bruno Peres.

49' - Giallo per De Rossi per proteste dopo un calcio quasi in faccia subito da Fazio sugli sviluppi del corner.

48' - Nainggolan tira dai 20 metri e trova una deviazione in calcio d'angolo.

46' - La sponda di Dzeko è di facile lettura per l'intelligenza tattica di Rigoni, che spazza.

16.03 - Si riparte! Muove la sfera la Roma.

16.02 - Le due squadre scendono di nuovo in campo, senza alcun cambio, per ricominciare a giocare.

15.55 - Una grande Roma, che per certi aspetti era identificabile col Genoa per il suo scarso rendimento esterno (perlomeno, in confronto a quello interno); questo metteva molto in bilico il possibile pronostico per questo match, finora però giocato molto bene per almeno mezz'ora dai giallorossi che hanno tenuto con tranquillità il match al netto delle occasioni di Laxalt e Ninkovic, nate però da spunti di singoli e non da azioni corali. Unite a tutto questo l'uscita del portiere titolare Perin e la cavolata di Izzo: fortune meritate per i capitolini, che adesso dovranno ripetersi nella seconda frazione. Per saperlo, rimanete connessi...

15.47 - Termina il primo tempo.

45' + 2' - Ninkovic molto ispirato viene fermato a centrocampo dal fallo di Fazio quand'era spalle alla porta. Occasione di contropiede genoana persa.

45' + 1' - Due di recupero.

45' - Dzeko spinge e lotta, fin troppo, su una palla che sembrava un po' lunga. Punizione per gli avversari.

43' - Inizia piano l'azione rossoblù, possibilità di contropiede svanita.

41' - Emerson passa via dalla linea lunga di fondo campo e va verso il centro: il suo cross, rasoterra, viene respinto.

39' - Brivido per i giallorossi! Szczesny salva una palla che stava per entrare con una deviazione sul primo palo! La battuta era stata rasoterra da parte di Ninkovic!

38' - Giallo per Rudiger e punizione per i rossoblù al limite dell'area sulla sinistra, zona ottima per crossare.

36' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ROMA! 0-1! Cross di Bruno Peres deviato da Izzo che fa autogol! Vantaggio fortunoso ma meritato!

35' - C'è da dire che anche il Genoa si sta muovendo molto bene là dietro. In campo Nainggolan arriva all'uno-contro-uno con Lamanna e cerca di appoggiare per un compagno, ma trova la respinta.

34' - Grandissima gestione della sfera dei romanisti a centrocampo, prova di personalità assoluta e genoani schiacciati. Ora azione impostata dal lancio, letto bene da Izzo, tentato da De Rossi.

32' - In precedenza ammonizione per Cofie. Strootman commette fallo in mezzo al campo, era stato lui ad essere steso in occasione del giallo al genoano e adesso "si vendica".

30' - Nainggolan apre il gioco verso destra, cross verso il solito Perotti che colpisce angolato, ma in maniera debole. Blocca ancora Lamanna.

28' - Perotti lanciato in area, cerca un tocco d'esterno verso il dischetto del rigore ma è per nessuno; tuttavia la spazzata manda la sfera in corner.

26' - Nainggolan conclude da buona posizione, quasi al limite, risultato poco stimolante. Rinvio dal fondo.

24' - Gran progressione di Simeone che dalla sinistra rientra sul piede migliore e, al limite, calcia a giro: trattiene con stile Szczesny.

23' - Strootman con un calcione un po' irruento nel tentativo di tiro sull'anticipo di Rigoni, nemmeno giallo per l'olandese. Era un'azione di pressing.

22' - Sulla trequarti arriva a crossare Rudiger, ma c'è solo una respinta. In seguito tiro di Dzeko da fuori, blocca Lamanna in due tempi, leggero brivido.

21' - Laxalt legge il dai-e-vai di Bruno Peres e spazza via il pallone, rimessa con le mani per i giallorossi.

19' - Sulla corsia mancina c'è una punizione da zona-cross sulla trequarti, è per il Genoa. La Roma concede, sull'uscita del proprio portiere, fallo laterale dall'altro lato agli avversari.

18' - Lazovic usa fino all'ultimo metro del terreno di gioco (in condizioni molto precarie) e crossa dentro col destro, Szczesny la tiene senza troppi problemi.

17' - Avvio migliore tutto sommato dei giallorossi, che hanno preso con la convinzione giusta questo match. Fallo di mano di Ocampos contestatissimo dal calciatore e dal pubblico mentre l'argentino andava in progressione.

16' - Emerson arriva sulla sinistra sul fondo in area: il suo cross però è bloccato da Lamanna.

14' - Fuorigioco di Simeone servito dal suo movimento verso la sinistra nell'area di rigore.

13' - Si rinnova il duello Perotti-Izzo, nuovo calcio d'angolo.

12' - Discesa del grande ex (abbastanza fischiato) Perotti, che guadagna un corner tentando il cross sul muro di Izzo.

11' - Strootman sbaglia il cross quasi dal fondo, facile primo intervento per il nuovo portiere rossoblù.

10' - Lacrime per il portiere, si spera non si tratti di qualcosa di grave. Fazio imposta l'azione capitolina con un lancio in avanti.

9' - Non ce la fa Perin: esce, entra Lamanna.

8' - Azione insistita dei rossoblù, Cofie sbaglia l'appoggio verso il lato mancino. Si sente l'assenza del regista, che si tratti di Veloso o Rincon, là in mezzo.

6' - Laxalt tenta l'uno-contro-uno defilato sulla sua corsia, viene fermato col fisico da Rudiger che lascia andare in rimessa dal fondo.

5' - Un tiro murato di Bruno Peres ha fatto fare un brutto salto a Perin, che però adesso è in piedi. Si riparte, match bellissimo!

3' - PERIN SALVA SU DZEKO! Grandissimo cross di Strootman dalla trequarti col mancino, Dzeko la mette quasi all'angolo dal limite dell'area piccola e trova una risposta formidabile di Perin! Poi palla spazzata... Il portiere genoano rimane a terra e viene curato in questo momento.

1' - LAXALT! SZCZESNY IN CORNER! Entra dentro il campo dalla sinistra l'uruguaiano che cerca la conclusione col piede debole: Szczesny la toglie dall'angolo, calcio d'angolo!

15.00 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Genoa.

14.57 - Squadre in campo!

14.50 - I 22 con le rispettive riserve tornano negli spogliatoi. Manca poco al fischio d'inizio, non mancate! A breve inizierà Genoa-Roma.

14.40 - Le due squadre sono già scese in campo per effettuare il primo riscaldamento.

14.30 - Nessuna sorpresa a livello di schieramenti.

14.20 - La risposta della Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko.

14.10 - La formazione ufficiale del Genoa (3-4-2-1): Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Ocampos; Simeone.

14.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Un buon pomeriggio a tutti i seguaci di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Genoa-Roma, match valido per il 19esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17, il cui calcio d'inizio è previsto per oggi intorno alle ore 15:00 allo Stadio Marassi.

QUI GENOA

Bilancio del 2016 tutt'altro che negativo per i rossoblù. Non è cancellato però un finale turbolento dell'anno solare per il Grifone, che ha prima perso nella rocambolesca gara interna contro il Palermo e poi si è anche arreso al Torino. Ripartire oggi sarebbe fondamentale per i liguri.

Le big comunque hanno tutte sofferto contro questo avversario: in primis la Juve cadde addirittura per 3-1; non ottenne di più il Milan qui, che perse 3-0: queste due squadre, a livello di classifica, sono le due principali oppositrici dei giallorossi e danno loro un'idea della difficoltà di venire a giocare a Genova.

Disponibile il neo-acquisto Pinilla, convocato a tempo di record. Il mercato invernale ha portato anche Morosini e Beghetto in Liguria: i due dovrebbero essere regolarmente a disposizione per il match di oggi. E' però andato via Rincon, il quale adesso giocherà per la Juventus.

Juric non dovrebbe smuoversi dal 3-4-3, nonostante tutto. In porta Perin, difeso da Izzo, Burdisso e Munoz. Lazovic favorito su Edenilson per un posto sulla corsia destra; dall'altro lato ecco Laxalt. In mezzo coppia Rigoni-Cofie. In avanti, Ninkovic e Ocampos a supporto di Simeone, che ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni.

QUI ROMA

I giallorossi vivono invece tempi decisamente più tranquilli: la vittoria sul Chievo ha cancellato i brutti presagi derivanti dalla sconfitta allo Juventus Stadium e ha riportato serenità ad un ambiente da sempre molto pretenzioso nei confronti di tutta la squadra. Ma fermarsi è vietato...

Gli incroci di mercato non lasciano comunque spazio ad altri errori in campo: una delle inseguitrici, il Napoli, ieri sera ha vinto ed ha messo tutta la pressione sulle spalle dei capitolini, chiamati a rispondere. Il campo odierno, anche se ostico, non può essere una giustificazione in nessun caso.

Vermaelen sarà ancora out per la sfida odierna, la notizia arriva però dall'infortunio di Totti; il capitano giallorosso si aggiunge alla lunga lista di assenti, che comprendeva già Florenzi, Paredes e Salah oltre al lungodegente Lobont, comunque destinato ad un ruolo marginale nel corso della stagione.

Spalletti dovrebbe muovere qualcosa sotto l'aspetto tattico: 3-4-2-1. Davanti al portiere Szczesny, ad affiancare Rudiger ed il recuperato Manolas, ci sarà Juan Jesus. Esterni confermati: Bruno Peres ed Emerson, con in mezzo De Rossi e Strootman. Aspettando la mossa Feghouli (confermata dallo stesso allenatore romano in conferenza stampa), in attacco Nainggolan e Perotti supporteranno Dzeko.

STATISTICHE

Precedenti nettamente in favore della Roma, vincente in 8 degli ultimi 9 scontri con il Genoa. Riguardo ai singoli, attenzione ai centravanti: Edin Dzeko non segna in trasferta dalla doppietta contro il Sassuolo realizzata in Ottobre, mentre Giovanni Simeone ha realizzato 4 gol nelle ultime 3 giocate al Ferraris.