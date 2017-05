‘Pecoso’ Castro: “Hay que reconocerle la entrega y el trabajo al plantel”

Google Plus

Sin armar su propio equipo, Fernando Castro clasificó al Atlético Bucaramanga a cuartos de final. Foto: César Flórez - Vanguardia Liberal

Ayer, en compromiso por la última fecha de la Liga Águila, Atlético Bucaramanga, con un segundo tiempo intenso en cuanto a las llegadas al arco de Carlos Bejarano –arquero ‘escarlata’-, derrotó 1-0 al América de Cali, el gol del equipo bumangués lo hizo Jhon Freddy Pérez, de tiro libre.

Después del compromiso, ‘Pecoso’ Castro atendió a los medio de comunicación y aprovechó el momento para destacar la entrega del equipo desde que el cuerpo técnico arribó a la ‘ciudad bonita’, porque sin eso no se hubiese podido conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen colombiano.

“Quiero felicitar al plantel de jugadores por lo que conseguimos hoy, porque si no hubiese sido por la respuesta y el profesionalismo de toda la plantilla, seguramente no estaríamos celebrando la clasificación. Hay que reconocerles el trabajo y la dedicación a los jugadores. Nosotros trajimos una propuesta y el plantel la aceptó”, comentó.

El entrenador, oriundo de Manizales, se mostró feliz por la clasificación a los cuartos de final de Atlético Bucaramanga en la Liga Águila 2017-I, porque desde que llegaron a trabajar al equipo, laboraron como siempre, con respeto e ilusión.

“Estoy contento porque vine a trabajar con mucha ilusión y respeto, situaciones que siempre hemos tenido por las instituciones en las que hemos trabajado. El mensaje que le dimos a los jugadores era de trabajar y trabajar, poco a poco y paso a paso”, explicó.

Castro no dejó pasar la oportunidad para felicitar a Jefferson Torres y Felipe Barragán, dos jugadores juveniles santandereanos que recibieron la confianza del cuerpo técnico para jugar ayer ante América de Cali.

“Hay que felicitar a los dos jugadores porque jugaron bien. Un hincha que no los conozca, seguramente cree que tienen cien o doscientos partidos encima. Son dos jugadores de la región que han mostrado sus capacidades, me han llenado a de confianza y yo se las he devuelto, y hoy tienen la oportunidad de estar con el equipo titular y consiguiendo la clasificación”, expuso ‘Pecoso’.

Para finalizar su intervención en rueda de prensa, el entrenador de Atlético Bucaramanga señaló que el paso a la siguiente fase se obtuvo por la solidez que consiguió el equipo en Floridablanca, pues desde que se obtengan los triunfos de local y de visitante se logren buenos resultados, el equipo estará clasificado.

“Las estadísticas dicen que mientras usted gane de local y de visitante consiga entre seis y ocho puntos, su equipo está clasificado. Eso quiere decir que en su estadio usted no puede perder, debe hacer respetar su condición de local. Usted debe ganar y ganar. Así que yo pienso que el equipo entendió perfectamente eso”, finalizó.

El 31 de mayo, Atlético Bucaramanga empezará su participación en los cuartos de final en condición de local y cerrará de visitante, el 7 de junio del presente año.