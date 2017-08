Selección Peruana: Paolo Guerrero sufre desgarro muscular

Foto: elbocon.pe

Alertas rojas en la Selección Peruana. Durante la noche de ayer, el Flamengo cayó por 3-2 ante el Santos, durante un partido en donde el delantero del 'mengao', Paolo Guerrero, tuvo que ser sacado a los 26 minutos de partido debido a una lesión de cuidado.

Según lo especulado, se trataría de un desgarro en el muslo derecho. Una lesión que según los expertos, tendría un tiempo de recuperación que podría tardar entre 21 a 25 días.

Ante ello, el director técnico del Flamengo, Zé Ricardo, se pronunció ante la lesión de su máxima estrella: "Todavía no tenemos el alcance de la lesión de Guerrero. Este viernes se le van a hacer pruebas. Aún no he hablado personalmente con él, así que no tengo mucho que decir al respecto", afirmó.

Cabe mencionar que Paolo Guerrero se encuentra suspendido para el próximo duelo de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 frente a Bolivia, debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Por lo que los hinchas de la 'bicolor' esperan que el 'depredador' se encuentre en óptimas condiciones para el siguiente duelo que se jugará ante Ecuador el día 5 de septiembre en Quito. Todo depende a la evolución de su lesión.

DATO: Paolo Guerrero suma 5 goles en lo que va de la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.