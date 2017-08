Luis Aguiar: "Si el campeonato se define en mesa, sería la vergüenza más grande"

Foto: depor.pe

Más dardos no pudo tirar. Ante las últimas resoluciones que se vienen dando en la ADFP, las cuales, favorecen a Real Garcilaso, el volante de Alianza Lima, Luis Aguiar, se pronunció al respecto de estos fallos que están permitiendo al conjunto cusqueño con acechar al título del Torneo Apertura 2017.

Consciente de cómo se viene manejando este último polémico caso que involucra la mala inscripción del jugador paraguayo de Garcilaso, Carlos Neumann, el uruguayo que viene dando la hora en el equipo 'íntimo' no dudó en manifestarse ante los posibles fallos que podrían devolverle más puntos a la 'máquina' y así tener una oportunidad de arruinarles la fiesta:

"Si el campeonato se define en mesa, sería la vergüenza más grande que ha podido haber en el fútbol. Sin embargo, si ganamos en Cutervo, campeonamos, por más fallos que hayan", dijo el 'canario' quien ya tiene la mente puesta en el partido de este domingo ante Comerciantes Unidos.

Aguiar también dejó en claro que la campaña de Alianza Lima en este 2017 ha sido totalmente limpia y que la manera en la que Garcilaso viene gestionando su temporada no ha sido la más ejemplar: "Lo que suceda alrededor del fallo no es problema nuestro, hay gente que se dedica a discutir sobre esos temas. No hablamos de los puntos ni nada. A nosotros no nos dieron ningún punto. Vamos a ir Cutervo con la intención de salir campeón", agregó.

Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en condición de visita este domingo 13 de Agosto en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Un duelo en donde si la 'blanquiazul' consigue el triunfo, se coronaría como ganador del Torneo Apertura 2017.